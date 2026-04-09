Scurgere de informații în armata SUA: o fostă angajată, inculpată

Autoritățile americane au inculpat-o pe Courtney Williams, o fostă angajată a armatei americane, suspectată că ar fi transmis date confidențiale unui jurnalist de investigație.

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 11:46
Parașutiști ai Armatei SUA din Fort Bragg, Carolina de Nord, se îmbarcă într-un avion C-130H Hercules din Aripa 910 de Transport Aerian, Youngstown, Ohio - Profimedia

Courtney Williams, 40 de ani, a fost arestată marţi de agenţi ai FBI, potrivit Departamentului de Justiţie, care a precizat că nu a putut identifica jurnalistul care a primit informaţiile confidenţiale. Cu toate acestea, potrivit presei americane, se crede că este vorba de jurnalistul de investigaţii Seth Harp, autorul unei cărţi în 2025 despre forţele armate de la Fort Bragg, cea mai mare bază militară a ţării şi sediul Forţelor Speciale.

Conform documentelor judiciare, Courtney Williams a lucrat pentru o unitate militară de la Fort Bragg între 2010 şi 2016 şi a deţinut o autorizaţie de securitate "strict secret". Ea este acuzată că a comunicat cu jurnalistul în numeroase ocazii între 2022 şi 2025 prin telefon şi mesaje text şi a fost citată în cartea acestuia.

"Courtney Williams a depus jurământul de a proteja secretele naţiunii noastre în calitate de angajată a unei unităţi militare speciale a armatei" şi se presupune că "a trădat acest jurământ prin divulgarea de informaţii clasificate către media, punând astfel în pericol naţiunea noastră", a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al Diviziei de Contrainformaţii şi Spionaj a FBI, într-un comunicat.

Potrivit WRAL TV, cartea detaliază hărţuirea sexuală şi discriminarea la care a fost supusă Courtney Williams în anii de serviciu la Fort Bragg. DoJ a declarat că, după publicarea cărţii, ea a schimbat mesaje cu autorul în care şi-a exprimat "îngrijorarea cu privire la cantitatea de informaţii clasificate care au fost divulgate". 

jurnalist autoritati date confidentiale sua
