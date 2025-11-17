Antena Meniu Search
Seară magică pentru Tom Cruise. A primit primul său Oscar, pentru cariera lui de peste patru decenii. Starul a fost recompensat la gala Premiilor Guvernatorilor, organizată de Academia Americană de Film, şi a fost aplaudat la scenă deschisă de elita Hollywood-ului.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 20:45

În acordurile muzicii din filmele Misiune Imposibilă, actorul a primit statueta aurită de la Alejandro Inarritu, regizorul unui film în care joacă Tom Cruise şi care este programat pentru lansare toamna viitoare.

Sala a izbucnit în aplauze: două minute de urale a primit starul în vârstă de 63 de ani.

După recenta despărţire de actriţa Ana de Armas, Tom Cruise s-a arătat bine dispus în compania divei Sydney Sweeney.

Gala Premiilor Guvernatorilor recompensează actori şi regizori cunoscuţi care nu au câştigat încă premiul Oscar.

Printre laureaţi au mai fost actriţa Debbie Allen, designerul de producţie Wynn Thomas, care a lucrat la "A Beautiful Mind" şi "Cinderella Man" şi cântăreaţa Dolly Parton, pentru acţiunile sale caritabile.

La evenimente au fost invitaţi cei mai în vogă actori şi regizori de la Hollywood. Îmbrăcată într-o rochie argintie şi cu o coafura a la Marilyn Monroe, Sydney Sweeney a atras toate privirile pe covorul roşu. Jennifer Lawrence şi Jennifer Lopez au fost lăudate şi ele pentru stilul lor.

În schimb, Emily Blunt şi Kate Hudson au fost plasate în categoria celor mai neinspirate ţinute.

