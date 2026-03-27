Secretarul de stat american Marco Rubio anunţă că războiul din Iran va continua "încă 2 - 4 săptămâni"

Secretarul de stat american Marco Rubio le-a spus vineri miniștrilor de externe din G7 că războiul cu Iranul va continua încă două până la patru săptămâni.

Conform Axios, care citează surse cu informații directe, Rubio a făcut aceste declaraţii în cadrul G7.

Rubio a vorbit cu reporterii înainte de a se întoarce în SUA, după ce a discutat cu miniştrii de externe din G7 în Franţa despre conflictul lansat de SUA şi Israel la sfârşitul lunii trecute. Rubio le-a mai spus reporterilor că SUA își pot atinge obiectivele de război "fără trupe terestre".

"Acesta nu va fi un conflict prelungit. Din nou, obiectivele pe care vi le-am subliniat au fost cât se poate de clare încă din prima noapte. Vom distruge fabricile lor pentru a produce rachete, rachete și drone, le vom distruge marina, forțele aeriene și vom distruge în mod semnificativ lansatoarele lor de rachete, astfel încât să nu se poată ascunde niciodată în spatele acestor lucruri pentru a obține o armă nucleară. Ne atingem toate aceste obiective, suntem înainte de termen în majoritatea lor și le putem atinge fără trupe terestre. Acum, în ceea ce privește motivul pentru care există desfășurări, nr. 1, președintele trebuie să fie pregătit pentru multiple situații neprevăzute, pe care nu le voi discuta în mass-media. Și, din nou, vă trimit la Departamentul de Război, care vă va spune exact același lucru", a spus Rubio.

Articolul continuă după reclamă

Rubio a mai declarat că Iranul ar putea decide să instituie un sistem de taxare pentru Strâmtoarea Ormuz şi a insistat că ţările europene şi asiatice care beneficiază de comerţul prin această cale navigabilă ar trebui să contribuie la eforturile de asigurare a liberei treceri prin strâmtoare odată ce conflictul se va termina.

Totodată, conform AFP, Rubio a spus că Iranul a trimis "mesaje" prin care îşi arată interesul pentru o soluţie diplomatică la conflictul din Orientul Mijlociu, dar nu a răspuns la planul propus de SUA pentru a pune capăt războiului.

"Nu l-am primit încă", a declarat secretarul american de stat cu privire la răspunsul Iranului la plan.

"Am avut un schimb de mesaje şi semnale din partea sistemului iranian - ceea ce a mai rămas din el - care indică o dorinţă de a discuta anumite probleme", a adăugat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰