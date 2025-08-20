Liderii armatelor NATO, conferinţă despre garanţiile de pace pe care le-ar putea oferi Ucrainei

Şefii statelor majore ale armatelor NATO au discutat miercuri prin videoconferinţă despre războiul din Ucraina. Discuţiile au loc între aliaţii Kievului şi vizează garanţiile de securitate care ar putea fi oferite în cazul unui acord cu Moscova, relatează AFP, citat de News.ro.

Nicio informaţie despre această conferinţă nu a fost făcută publică, care începe la ora 12.30 GMT (15:30 ora României), potrivit unui reprezentant al Alianţei. Conferinţa are loc în urma unor eforturi diplomatice intense, în urma unei întâlniri în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, în vederea opririi conflictului declanşat de invazia rusă a Ucrainei.

Trump exclude desfăşurarea de trupe americane în Ucraina

Marţi, Trump s-a declarat pregătit ca Stele Unite să ofere o susţinere militară aeriană ca garanţie de securitate Ucrainei, în cazul unui eventual acord de pace cu Rusia, însă a exclus să trimită militari la sol, o misiune care le-ar reveni aliaţilor europeni.

"Ei sunt pregătiţi să trimită trupe pe teren", a declarat preşedintele american la postul Fox News, referindu-se la liderii francez Emmanuel Macton, german Friedrich Merz şi britanic Keir Starmer, pe care i-a primit luni la Casa Albă. Trump "a dat asigurări că nu vor exista trupe americane la sol în Ucraina", a subliniat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Rusia a avertizat că orice acord de pace trebuie să garanteze "securitatea" sa şi a rusofonilor din Ucraina, un pretext folosit de acesta şi la lansarea invaziei Ucrainei, la 24 februarie 2022.

Preşedintele american l-a primit luni pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la trei zile după ce i-a desfăşurat covorul roşu, în Alaska, lui Vladimir Putin.

Următoarele săptămâni, critice pentru negocierile de pace

Toţi participanţii la reuniunile de la Casa Albă au salutat progrese în dosarul central al garanţiilor de securitate de oferit Kievului şi au anunţat că Putin a acceptat principiul unui summit cu Zelenski în următoarele săptămâni.

Preşedintele rus i-a propus luni seara, la telefon, lui Trump să se întâlnească cu Zelenski la Moscova, au dezvăluit AFP trei surse apropiate dosarului, însă şeful statului ucrainean a refuzat.

Oraşul Geneva a fost evocat de către preşedintele francez Emmanuel Macron.

În cazul în care o întâlnire bilaterală se desfăşoară cu bine, o reuniune trilaterală ar putea să urmeze, cu Donald Trump, după cum a propus acesta luni.

Tot marţi, ”Coaliţia de Voinţă”, alcătuită din 30 de ţări, mai ales europene, care susţin Ucraina, s-a reunit prin videoconferinţă, sub auspiciile premierului britanic Keir Starmer şi preşedintelui francez Emmanuel Macron, pentu a prezenta discuţiile de luni de la Washington.

Echipe europene şi americane de planificare urmează să se contacteze, "în zilele următoare" pentru a "pregăti desfăşurarea unei Forţe de Reasigurare, în cazul în care ostilităţile se încheie", a precizat un purtător de cuvânt al lui Starmer.

Europenii, atenţi la posibilitatea unei noi invazii

Aceasta deoarece Kievul consideră că, chiar dacă se ajunge la un acord, Moscova va încerca să lanseze din nou o invazie.

Preşedintele francez pare să creadă acelaşi lucru - Vladimir Putin este "un prădător, un căpcăun la uşile noastre" care "are nevoie să continue să mănânce pentru propria supravieţuire", a acuzat el, evocând o "ameninţare la adresa europenilor".

Problema concesiilor teritoriale cerute de către Rusia rămâne o mare necunoscută, în contextul în care trupele ruse ocupă aproape 20% din teritoriul ucrainean.

Washingtonul, la fel ca europenii, dă asigurări că ea este necesar să fie rezolvată în mod direct între Moscova şi Kiev, care a exlus până în prezent orice pierdere teritorială. Cancelarul german Friedrich Merz a estimat în acest sens că aliatul său ucrainean nu trebuie să fie forţat să facă concesii teritoriale.

Însă, în opinia lui Donald Trump, care i-a cerut lui Zelenski să dea dovadă de "supleţe", Ucraina trebuie să rezolve această problemă, mai ales în privinţa regiunii Donbas.

