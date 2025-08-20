Statele Unite şi Europa sunt la un pas să deblocheze negocierile de pace din Ucraina! Pentru prima dată de la începutul invaziei care durează de trei ani şi jumătate, Vladimir Putin acceptă să se întâlnească şi să discute cu Volodimir Zelenski. Europenii vor să aibă un reprezentant la discuţie, totul în timp ce Casa Albă îşi doreşte ca întrevederea să aibă loc la Budapesta.

După discuţia cu Moscova, Donald Trump anunţat că Vladimir Putin s-a răzgândit. Acceptă o întâlnire tete-a-tete cu Vladimir Zelenski în cel mult două săptămâni. "Sper că preşedintele Putin se va comporta bine, altfel vom avea o situaţie dificilă. Sper că preşedintele Zelenski va face ce trebuie să facă, trebuie să dea dovadă de flexibilitate", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Preşedintele a spus clar că soldaţii americani nu vor fi pe pământul din Ucraina, dar cu siguranţă putem ajuta în coordonare şi, poate, putem furniza alte mijloace de garanţii de securitate pentru aliaţii noştri europeni", a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă Casa Albă.

Europenii vor să aibă şi ei un reprezentant la discuţia cu Zelenski

Oficialii americani au anunţat că liderul rus i-a promis lui Trump că întâlnirea va avea loc însă Kremlinul nu a confirmat pentru moment. Casa Albă spune că preşedintele SUA are un motiv întemeiat ca să obţină pacea în Ucraina. Liderii europeni nu cred, însă, în bunele intenţii ale lui Putin. "Preşedintele Putin şi-a respectat rar angajamentele. A fost constant o forţă destabilizatoare. Rusia nu se va întoarce la o stare de pace şi la un sistem democratic deschis peste noapte, deci să nu fim naivi. El (n.red. - Vladimir Putin) este un prădător. Este un căpcăun la porţile noastre", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Europenii vor să aibă şi ei un reprezentant la discuţia cu Zelenski şi propun organizarea întâlnirii în Elveţia sau în Ungaria. La rândul său, şi Casa Albă ar vrea ca întrevederea să aibă loc la Budapesta. Surse de la Kremlin spun că Putin ar vrea să negocieze la Moscova, însă Zelenski nu ar fi de acord. După întâlnirea de la Washington, liderii Europei au convocat Consiliul European şi Coaliţia care sprijină Ucraina. La ambele şedinţe, care au avut loc online, a participat şi preşedintele Nicusor Dan. Şeful statului a reafirmat că şi România va contribui la garanţiile de securitate pentru Ucraina.

"Ca să vă dau așa, un inside, din ce s-a discutat în interior, pozițiile erau de la optimism spre pesimism în ceea ce privește ce va face Rusia. Trebuie să continuăm cu sancțiunile economice, care sunt singurul mod de a pune presiune pe Rusia pentru a ajunge în cele din urmă la pace", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Europa şi Statele Unite au căzut de acord să ofere garanţii de securitate Ucrainei după retragerea armatei ruse. Variantele sunt trupe europene înarmate pentru menţinerea păcii, armanent şi echipament militar american de 100 de miliarde de dolari şi schimburi de informaţii secrete cu Serviciile din Statele Unite.

"Asta este marea întrebare a zilei. Cum vor arăta aceste garanții? Sper să fie cat mai solide, sper sa poată descuraja cum trebuie Rusia astfel încât să nu mai fie o nouă agresiune în următorii ani și Ucraina să se simte în siguranță. dacă Ucraina va trebui să facă anumite concesii, măcar garanțiile de securitate pe care le primește să fie", a declarat Iulian Fota, analist de politică externă. Presa internaţională scrie că, imediat după întâlnirea cu şefii europeni, Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban pentru a îl întreba de ce blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Astăzi, liderii militari ai NATO vor avea o reuniune pentru a discuta despre război.

