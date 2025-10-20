Serviciile de cloud ale Amazon au picat. Zeci de aplicaţii, inclusiv ale unor bănci, sunt afectate

Zeci de site-uri web, aplicaţii şi jocuri online au încetat brusc să mai funcţioneze, luni dimineaţa, din cauza unei pene a Amazon Web Services, un furnizor de platforme de cloud care stă la baza infrastructurii a numeroase site-uri şi aplicaţii. Printre acestea se numără atât bănci, cât şi servicii uzuale, precum Zoom, Amazon şi Snapchat, scrie BBC.

Potrivit Downdetector, clienţii mai multor bănci au semnalat probleme care ar avea legătură cu întreruperea serviciilor AWS. Printre băncile care întâmpină probleme se numără Halifax, Lloyds şi Banca Scoţiei. AWS susţine infrastructura unui număr mare de site-uri, lucru care face pana de luni dimineaţă deosebit de gravă, scrie BBC.

Mai multe persoane au raportat că nu se pot autentifica în aplicațiile de online banking și mobile banking. Pe rețelele sociale au apărut relatări potrivit cărora unora li s-au refuzat plățile cu cardul. BBC nu a putut verifica aceste informații în mod independent.

Ce este AWS?

Articolul continuă după reclamă

Amazon Web Services (AWS) este divizia de cloud computing a gigantului american Amazon. Multe dintre website-urile marilor companii sunt susţinute de această infrastructură. De asemenea, numeroase aplicaţii pentru smartphone-uri rulează pe centre de date AWS. Amazon este cel mai popular furnizor de servicii cloud din lume, lucru care face pana cu atât mai gravă.

AWS informează că numărul erorilor a crescut pentru mai multe servicii AWS în Regiunea US-EAST-1. Potrivit furnizorului, au început să lucreze la remedierea problemei.

