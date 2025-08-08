Antena Meniu Search
Serviciul Secret a cerut creșterea nivelului unui râu din Ohio pentru ca JD Vance să se plimbe cu barca

Serviciului Secret american a făcut o cerere neobişnuită, dezvăluie The Guardian. Agenţii au solicitat modificarea debitului unui lac din Ohio, pentru facilitarea unei excursii cu barcă a vicepreşedintelui JD Vance şi a familiei sale.

de Redactia Observator

la 08.08.2025 , 09:05

Cererea a fost motivată de nevoia de a asigura navigația în siguranță a echipei de securitate a vicepreședintelui. Nivelul a fost, însă, perfect pentru ca JD Vance să se plimbe cu o canoe pe unul dintre râurile din apropiere de lacul din Ohio.

Practic, acesta a fost alimentat suplimentar cu apă pentru că vicepreşedintele Statelor Unite să nu rămână blocat cu barcă în nisip sau printre pietre. Biroul lui JD Vance a transmis că cerere a fost făcută fără ştirea vicepreşedintelui SUA. 

Un purtător de cuvânt al lui JD Vance a declarat că el și echipa sa nu știau că Serviciul Secret a decis, la începutul acestei luni, să solicite inginerilor militari să ridice nivelul apei în râul Little Miami înaintea unei plimbări cu barca în familie, care a avut loc chiar de ziua oficialului.

Serviciul Secret a oferit informații suplimentare joi, subliniind că biroul vicepreședintelui nu a fost implicat în decizie și că a fost "operațional necesar" să se ajusteze nivelul apei pentru a permite circulația ambarcațiunilor cu motor, a forțelor locale de ordine și a echipelor de intervenție.

"Aceste decizii au fost luate exclusiv de agenți în cadrul procesului nostru standard de planificare prealabilă și nu au implicat Biroul Vicepreședintelui", a precizat Serviciul Secret într-un comunicat. De asemenea, se afirmă că o barcă de siguranță publică a eșuat în apele joase în timpul unei misiuni comune de recunoaștere cu Serviciul Secret înaintea excursiei, ceea ce a determinat instituţia să solicite ridicarea nivelului apei.

Totuşi, rămân semnele de întrebare cu privire la o posibilă folosire abuzivă a resurselor publice în interes personal. Modificarea debitului unui râu se face în anumite condiţii, dar niciodată pentru o persoană fizică sau la cerere individuală.

jd vance ohio sua lac vacanta
