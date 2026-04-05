Video Slujba de Înviere la catolici, marcată în întreaga lume. Cum a fost celebrată la Vatican, Paris și Londra

Seară împresionantă în întreaga lume, la Slujba de Înviere la credincioşii catolici. Polul atenţiei ca de fiecare dată, a fost Vaticanul. Papa Leon a prezidat, pentru prima dată de la preluarea funcţiei, solemna slujbă.  

de Anda Anghelache

la 05.04.2026 , 09:46

După ce a purtat crucea pe tot parcursul procesiunii din Vinerea Mare, Papa Leon al XIV-lea a început prima slujbă de înviere din pontifiicatul său cu o rugăciune spusă în faţa sutelor de catolici prezenţi în Bazilica Sfântul Petru. Lumina Sfântă a fost apoi împârţită între credincioşi.

"Surori şi fraţi, nu lipsesc nici în zilele noastre morminte care trebuie deschise şi, adesea, pietrele care le închid sunt atât de grele şi bine păzite încât par de neclintit. Unele îl apasă pe om în inimă, precum neîncrederea, frica, egoismul, resentimentul. Altele, ca o consecinţă a celor interioare, rup legăturile dintre noi, asemenea războiului, nedreptăţii, închiderii dintre popoare şi naţiuni. Să nu ne lăsăm paralizaţi de toate acestea!", a predicat Papa Leon al XIV-lea în cadrul slujbei. 

Papa a botezat ulterior zece adulţi proveniţi din diferite colţuri ale lumii - Portugalia, Marea Britanie şi Coreea de Sud. Astăzi, în jurul prânzului, pontiful va ţine şi tradiţională binecuvântare Urbi et Orbi.

O ceremonie impresionantă a avut loc şi în Franţa. Zeci de credincioşi au luat lumină şi s-au rugat în Catedrala Notre Dame, în cadrul unei slujbe ţinute de arhiepiscopul Parisului, Laurent Ulrich.

Şi catolicii din Marea Britanie au participat la o slujbă emoţionantă, ţinută la Catedrala Winchester.

paste catolic papa leon slujba de inviere vatican
