Sondaj: Ce cred americanii despre capacitatea lui Trump de a lua "decizii înțelepte" în războiul Rusia-Ucraina

Aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii corecte privind războiul din Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, citat de Politico.

Un sondaj publicat joi de Pew Research Center arată că aproape 60% dintre americani nu au încredere că președintele Donald Trump poate lua "decizii înțelepte" cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina, înaintea întâlnirii sale cu Vladimir Putin. Conflictul este considerat cel mai sângeros din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial, potrivit Politico.

Potrivit datelor, respondenții au declarat că sunt "nu prea încrezători" sau "deloc încrezători" în capacitatea lui Trump de a gestiona situația. În rândul democraților, nivelul de neîncredere este mult mai ridicat decât în cazul republicanilor. Totuși, chiar și în tabăra republicană sprijinul a scăzut: 73% se declară "într-o oarecare măsură" sau "foarte încrezători" în Trump, comparativ cu 81% în iulie 2024.

Sondaj: Peste jumătate dintre americani nu au încredere în Trump privind Războiul din Ucraina

Articolul continuă după reclamă

Casa Albă a încercat să tempereze așteptările înaintea summitului de vineri din Alaska. Secretarul de presă Karoline Leavitt a descris întâlnirea drept "un exercițiu de ascultare". Trump, însă, a declarat că se așteaptă ca Putin să trateze discuția cu seriozitate, avertizând cu "consecințe foarte severe" dacă liderul de la Kremlin nu va accepta măsuri pentru a pune capăt războiului.

Miercuri, Trump a vorbit cu mai mulți lideri europeni, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și le-a transmis că Ucraina va fi implicată în orice discuții despre eventuale concesii teritoriale. Declarația vine după ce, anterior, sugerase că un acord de pace ar putea presupune "schimburi de teritorii".

Sondajul mai arată că americanii sunt împărțiți în privința responsabilității Statelor Unite de a ajuta Ucraina să se apere. Democrații susțin într-o proporție mai mare acordarea de sprijin, însă mai puțin de o treime dintre toți respondenții consideră războiul o amenințare majoră pentru interesele SUA - un declin semnificativ față de 2022, anul invaziei ruse.

De asemenea, mai puțini americani decât în martie cred că Trump favorizează prea mult Rusia. Sondajul Pew Research Center a fost realizat online și prin telefon, în perioada 4-10 august, pe un eșantion aleatoriu de 3.554 de adulți. Marja de eroare este de ±1,8 puncte procentuale.

Maria Dogaru Like

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰