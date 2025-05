Sportul care l-a cucerit definitiv pe noul Papă: "Aștept cu nerăbdare să revin pe teren"

"Mă consider un jucător de tenis amator. De când am plecat din Peru, am avut puține ocazii să exersez, așa că aștept cu nerăbdare să revin pe teren. Noua mea slujbă (de cardinal) nu mi-a lăsat prea mult timp liber pentru asta până acum", a declarat el într-un interviu acordat site-ului Ordinului Sfântului Augustin, augustinianorder.org, potrivit Agerpres.

Papa Leon a fost misionar al acestui ordin, din 1985 până în 1999, înainte de a sluji ca episcop de Chiclayo (Peru) din 2013 până în 2023, când Papa Francisc l-a numit cardinal pe acest american, care deține și cetățenia peruană. Acum, la 69 de ani și în noua sa poziție, pare puțin probabil să revină pe terenul de tenis în mod regulat.

Pasiunea sa pentru sport a stârnit o reacție curioasă la doar câțiva kilometri de Piața Sfântul Petru de la Vatican, unde a ținut primul său discurs. Deoarece, în timp ce fumul alb care s-a înălțat deasupra coșului Capelei Sixtine unde avea loc conclavul a oprit planeta pentru câteva secunde, turneele ATP Masters 1.000 și WTA 1.000 erau în plină desfășurare la Roma. Meciurile, desigur, nu s-au oprit, însă publicul a reacționat la această veste cu semnificație globală. De fapt, în una dintre pauzele dintre partide, în timpul meciului dintre italianul Fabio Fognini și englezul Jacob Fearnley, a fost difuzată o imagine cu noul pontif. Chiar și în sala de presă, plină cu jurnaliști italieni care așteptau ca un compatriot să devină Papă, speculațiile au circulat cu privire la noul nume în intervalul dintre înălțarea fumului alb și dezvăluirea identității acestuia. Meciurile au trecut pe plan secund, notează EFE. Dezamăgirea i-a cuprins pe mulți când cardinalul francez Dominique Mamberti a anunțat numele lui Prevost. Însă, de îndată ce s-a aflat că noul Papă este un fan al tenisului, liniștea și concentrarea s-au așternut în sală în timp ce această informație era transmisă.

Cine este Leon al XIV-lea, primul suveran pontif american din istorie

Robert Francis Prevost s-a născut pe 14 septembrie, 1955, în Chicago într-o familie cu origini italiene, franceze și spaniole. Şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa în Statele Unite, alături de părinţi şi de cei doi fraţi şi a studiat la Universitatea Villanova din Pennsylvania, de unde, în 1977, a obţinut licența în matematică. În acelaşi an, Prevost a intrat în noviciat în Ordinul Sfântului Augustin, iar, în 1981, a depus jurămintele solemne. "Confesiunile Sf. Augustin vorbesc despre prietenie, despre familie, despre importanţa mamei lui, tatălui lui, despre ambiţia oamenilor, despre atât de multe aspecte diferite ale vieţii umane", spune Papa Leon al XIV-lea.

La 27 de ani, după ce a absolvit Teologia la Uniunea Teologică Catolică din Chicago, Robert Francis Prevost a fost trimis la Roma pentru a studia dreptul canonic la Universitatea Pontificală Sfântul Toma de Aquino. Pe 19 iunie 1982, cel care avea să devină Papa Leon al XIV-lea a primit hirotonirea preoţească. "Ceea ce cred că este important la Presvot este numele pe care l-a ales. A ales Leon. Trebuie să ne amintim că predecesorul lui, Leon al XIII-lea, a fost cel care a început mişcarea de justiţie socială în Biserica Catolică", a explicat Thomas Reese, analist.

Trei ani mai târziu, în 1985, Prevost a fost trimis la misiunea augustiniană din Chulucanas, Peru şi a continuat ca director al proiectului comun de formare pentru aspiranții augustinieni. Acum, el deține şi cetățenia statului Peru. "Pe pămânurile noastre, a semănat speranţă, a mers alături de cei aflaţi în nevoie şi a împărtăşit bucuria poporului nostru. Alegerea lui pentru Peru nu a fost doar formală, dar profund spirituală şi umană. A ales să fie unul dintre noi, să trăiască printre noi şi să ducă în sufletul său credinţa, cultura şi visurile acestei naţiuni", spune Dina Boluarte, preşedinte Peru. "Papa Leon al XIV-lea este un papă cu origini peruane. Este un papă care a şi făcut o misiune în Peru, face parte din rândul oridinului augustinienilor şi este un papă care ăşi va îndrepta, cu siguranţă, privirea către societate, către oameni şi va continua ceea ce Papa Francisc a început", a explicat Alina Maria Balaş, responsabil comunicare Universitatea Pontificală Santa Croce.

Papa Francisc l-a numit membru al Congregaţiei pentru Cler în 2019 şi membru al Congregaţiei pentru Episcopi în 2020, iar, la 30 septembrie 2023, pontiful argentinian l-a proclamat Cardinal. Noul papă vorbește cinci limbi și poate citi și scrie în latină și germană.

Scandalul care se leagă de numele Papei Leon al XIV-lea

Viaţa nu i-a fost însă lipsită de scandaluri. Papa Leon al XIV-lea este acuzat că nu a gestionat corespunzător mai multe cazuri de abuz sexual în Peru. Conform New York Times, el nu ar fi sprijinit victimele abuzurilor sexuale care au implicat doi preoți din dioceza de Chiclayo.

Chiar şi aşa, în ultimele luni, noul pontif a criticat dur politicile antimigrație ale administraţiei Trump. L-a contrazis şi pe vicepreşedintele american care a spus că există un concept creștin conform căruia îți iubești familia, apoi îți iubești aproapele şi după prioritizezi restul lumii. Pontiful a declarat imediat că JD Vance greșește şi Iisus nu ne cere să ne evaluăm dragostea pentru ceilalți.

