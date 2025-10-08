Inundaţiile devastatoare din Bulgaria scot la iveală faptul că tragediile puteau fi evitate dacă se respectau legile. Hotelurile şi pensiunile din Elenite au fost construite în albia secată a unui râu, iar acum apele şi au urmat cursul. O echipă Observator a ajuns în zona afectată, iar imaginile descoperite sunt înfiorătoare. Locurile unde vara se distrau mii de turişti, mulţi dintre ei români, sunt încă sub ape, la cinci zile de la inundaţiile care au patru vieţi.

Apa a transformat staţiunea Elenite într-un oraş fantomă. Forţa puhoaielor a lăsat în urmă prăpădul. 0-70 de maşini au fost luate de apa mare. Cele mai multe au ajuns aici, pe plajă. Amestecate cu buşteni, moloz şi nisip. Pentru prima dată de la producerea dezastrului, poliţiştii bulgari permit accesul localnicilor în staţiune pentru a-şi evalua pagubele. Sunt daune de sute de milioane de euro. Localnicii sunt îngroziţi de ce a rămas în urma potopului. A plouat în câteva ore cât pentru trei luni. Patru oameni au murit, unul dintre ei poliţist de frontieră.

Guvernul bulgar a anunţat că va deschide o anchetă

Dezastrul din Elenite scoate la iveală şi un val de ilegalităţi. Construcţiile au fost ridicate în valea unui râu. Apele au reumplut albia, iar în urmă au rămas tragediile. Viitura a remodelat relieful staţiunii şi râul odată secat a reapărut printre hoteluri şi pensiuni. S-a format chiar şi o cascadă spectaculoasă. Aici nu trebuia să fie nimic construit, bulgarii au ignorat însă avizele de mediu, au construit ilegal, iar acum suportă consecinţele. Nu sunt singurele probleme.

Guvernul bulgar a anunţat că va deschide o anchetă pentru a vedea cum s-au ridicat hotelurile in această zonă. Opt regiuni din Bulgaria sunt în continuare sub avertizare de cod roşu de ploi. În Varna, au căzut 115 de litri de apă pe mp în ultimele 24 de ore, iar străzile au fost complet inundate. La Ruse, pompierii au salvat un bărbat care a rămas izolat pe plafonul unei dube din cauza apelor revărsate. Autorităţile au anunţat că familiile afecatete de inundaţii vor primi 1.500 de euro despăgubiri.

