Strategia în patru pași prin care Trump încearcă să obțină Groenlanda

Donald Trump își dorește ca Groenlanda să intre sub controlul Statelor Unite, însă insula aparține Danemarcei, iar cei mai mulți dintre locuitorii ei resping ideea de a deveni parte a SUA. Cu toate acestea, potrivit unei analize Politico, există un scenariu realist prin care Statele Unite ar putea ajunge să controleze insula strategică din Arctica, iar primele etape ar fi deja în desfășurare.

Surse europene și experți NATO avertizează că strategia lui Trump seamănă îngrijorător de mult cu tacticile folosite de Rusia lui Vladimir Putin în Europa de Est.

Pasul 1: Influențarea mișcării pentru independență a Groenlandei

Potrivit analizei Politico, imediat după începerea mandatului, administrația Trump a început să promoveze public ideea independenței Groenlandei. Teritoriul este semiautonom, dar are nevoie de acordul guvernului de la Copenhaga pentru a-și decide viitorul.

Un sondaj realizat în 2025 arată că 56% dintre groenlandezi ar vota pentru independență. Potrivit presei daneze, persoane apropiate de Trump ar fi desfășurat campanii de influență în Groenlanda, lucru confirmat indirect și de serviciile de informații ale Danemarcei.

Experți în securitate digitală spun că metodele folosite amintesc de strategii rusești testate anterior în România, Moldova sau Ucraina: amplificarea artificială a unor mesaje, rețele de conturi false și sprijinirea actorilor politici favorabili.

Pasul 2: O ofertă "prea bună ca să fie refuzată"

Dacă Groenlanda devine independentă, următorul pas ar fi aducerea ei sub influență americană. Deși integrarea ca stat american este respinsă de 85% dintre localnici, Washingtonul ar lua în calcul un Compact de Liberă Asociere, similar acordurilor SUA cu Micronezia sau Insulele Marshall.

În acest scenariu, SUA ar oferi protecție militară și sprijin economic, în schimbul libertății totale de operare militară pe teritoriu. Unii lideri pro-independență din Groenlanda spun că relația cu SUA ar putea fi mai avantajoasă decât cea cu Danemarca, însă experții avertizează că Trump este un negociator imprevizibil și lipsit de garanţii pe termen lung.

Pasul 3: Presiune asupra Europei prin dosarul Ucraina

Europa ar respinge inițial orice tentativă de îndepărtare a Groenlandei de Danemarca. Totuși, administrația Trump ar putea folosi Ucraina ca monedă de schimb.

Un scenariu discutat de diplomați europeni presupune oferirea unor garanții de securitate pentru Kiev, în schimbul acceptării unei prezențe americane extinse în Groenlanda. Alternativa ar fi tensionarea relațiilor cu Washingtonul, cu riscul sancțiunilor sau al blocării negocierilor de pace.

Pasul 4: Invazia militară

Dacă Groenlanda sau Danemarca îi spun "nu" lui Trump, opțiunea militară rămâne pe masă. Experți militari danezi avertizează că SUA ar putea prelua controlul capitalei Nuuk în mai puțin de o oră.

Groenlanda nu are armată proprie, iar prezența militară daneză este simbolică. În schimb, SUA au deja sute de militari și contractori în regiune, la baza spațială Pituffik.

Un asemenea scenariu ar încălca dreptul internațional și ar putea duce la destrămarea NATO, avertizează analiștii. În plus, ar provoca o pierdere masivă de încredere între SUA și aliații europeni.

