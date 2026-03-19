V-a speriat explozia prețurilor la carburanți? V-ați gândit să treceți la GPL? Mai gândiți-vă! Iranul tocmai a atacat cea mai mare fabrică de procesare a gazelor naturale din lume. Complexul se află în Qatar și a suferit daune uriașe. Explozii puternice au fost și în celelalte state din Golf. Ofensiva a venit după ce Israelul a lovit cel mai mare zăcământ de gaze naturale din sudul Iranului. Donald Trump ia tot mai serios în calcul o invazie terestră și se gândește să trimită mii de soldați în Orientul Mijlociu.

Este momentul în care o rachetă balistică iraniană lovește orașul industrial Ras Laffan, din Qatar. Complexul Pearl este cea mai mare fabrică de procesare a gazelor naturale din lume. Până azi noapte, acoperea, de unul singur, o cincime din consumul mondial de gaz natural lichefiat. Atacul iranian a avariat puternic rafinăria.

Explozii au fost și în Arabia Saudită. Iranul a atacat cu drone și rachete o rafinărie de la Marea Roșie. Antiaeriana a interceptat mai multe proiectile. Resturile căzute au rănit patru oameni. Autoritățile saudite au anunțat că vor răspunde militar, dacă atacurile Iranului continuă.

"Vom folosi fiecare pârghie pe care o avem - politică, economică, diplomatică și de altă natură pentru a opri aceste atacuri" spunea ministrul de Externe al Arabiei Saudite, Faisal Bin Farhan.

O dronă a lovit și o rafinărie din Kuweit, Emiratele Arabe Unite au doborât 7 rachete balistice și 15 drone într-o singură zi.

"Iranul poate face alegerile corecte. Nu ar trebui, de aici încolo, să mai lovească aliații noștri arabi, țările arabe, în încercarea de a provoca durere" a declarat secretarul Războiului, Pete Hegseth.

Ofensiva Iranului a venit ca răspuns la atacul Israelului asupra complexului care adăpostește cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, se estimează că în subteran ar fi rezerve de peste 51 de mii de miliarde de metri cubi.

În Liban, o rachetă israeliană a fost cât pe ce să ucidă un jurnalist.

Războiul declarațiilor continuă

"Infrastructurile de combustibil, energie și gaze care stau la baza invaziei vor fi incendiate și transformate în cenușă" a spus purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Ebrahim Zolfaghari.

"Este extrem de important pentru Republica Islamică, deoarece 80% din totalul energiei electrice produse de Iran provine din gaz natural. În același timp, iranienii îl folosesc pentru încălzirea locuințelor și pentru gătit" a explicat jurnalistul AP Jon Gambrell.

Escaladarea conflictului din Orient l-a înfuriat pe Donald Trump.

"NU VOR MAI AVEA LOC ATACURI din partea Israelului, doar dacă Iranul decide să atace Qatarul - situație în care Statele Unite ale Americii vor distruge complet câmpul de gaze cu o forță și o putere cum Iranul nu a mai văzut niciodată" scria Donald Trump.

După ce Joe Kent, fostul director al Centrului Antiterorism, și-a dat demisia, FBI-ul a dezvăluit că se afla în vizorul serviciilor secrete de luni de zile, suspectat că ar fi scurs informații clasificate.

"Ucigându-l pe ayatollah, le-am dat și mai multă putere, pentru că acum, pe plan intern, pot să le spună celor care credeau că putem negocia cu americanii: 'Sunteți niște fraieri. Trebuie să luptăm împotriva lor'" susține fostul director al Centrului Național Antiterorism, Joe Kent.

Casa Albă ia în calcul să trimită mii de soldați în Orient. Reuters scrie că una dintre opțiuni e invazia terestră.

