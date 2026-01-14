SUA evacuează din personalul bazelor militare din Orientul Mijlociu. Opţiuni militare, pregătite de Trump

Armata americană evacuează o parte din personalul bazelor militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, pe fondul intensificării tensiunilor cu Iranul. Este vizată și baza Al Udeid din Qatar, unde sunt zece mii de militari americani, relatează Reuters, citând un oficiali american, sub protecția anonimatului.

Statele Unite retrag o parte din personal de la bazele-cheie din Orientul Mijlociu ca măsură de precauție, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a spus că Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul atacă.

Anumitor angajați americani li s-a recomandat să părăsească baza Al Udeid din Qatar, unde se află zeci de mii de soldaţi, au confirmat trei diplomați pentru Reuters. Este vorba de angajați ai bazei aeriene Al Udeid din Qatar, cărora li s-a recomandat să plece până miercuri seară. Cu toate acestea, Reuters precizează că nu există semne ale unei evacuări imediate şi de amploare a trupelor, cum s-a întâmplat cu un an în urmă, înainte ca Iranul să atace cu rachete. Nu s-a observat un transfer masiv de trupe de la bază către un stadion de fotbal sau mall, așa cum s-a întâmplat anul trecut înainte ca Iranul să vizeze baza cu rachete ca răspuns la loviturile aeriene americane asupra țintelor nucleare iraniene.

Echipa Consiliului de Securitate Națională a lui Trump s-a reunit marți pentru a pregăti opțiuni militare în Iran pe care președintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse citată de Washington Post.

Vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio au făcut parte din echipa care a elaborat această listă de opțiuni militare. În același timp, au fost puse în discuție și alte căi, precum noi sancțiuni economice, atacuri cibernetice sau un sprijin mai clar pentru mișcările de protest, care s-au extins în orașe de pe întreg teritoriul Iranului.

Reuniunea a avut loc după ce Trump a declarat marți că a ordonat anularea "tuturor întâlnirilor" cu oficiali de la Teheran și că trimisul președintelui în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a suspendat contactele pe care le-a avut până recent cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și echipa sa.

Trump nu a exclus utilizarea forței militare în Iran

Trump nu a exclus utilizarea forței militare în Iran dacă regimul ayatollahilor continuă să reprime protestele civile cu violență și să ucidă manifestanți neînarmați, indicând marți că "ajutorul era pe drum" în legătură cu mobilizările.

Potrivit mai multor surse apropiate Casei Albe, citate de Washington Post, administrația Trump este divizată în privința faptului dacă un atac asupra instalațiilor militare sau guvernamentale din Iran este cea mai bună opțiune, întrucât un atac militar, similar bombardamentului instalațiilor nucleare din iunie, implică un risc ridicat de eroare de calcul sau informații eronate ale serviciilor secrete. În plus, în cadrul anturajului lui Donald Trump există în continuare reticențe față de o intervenție militară în Orientul Mijlociu, care ar destabiliza regiunea și nu ar fi în concordanță cu promisiunea politicilor MAGA şi America First.

Iranul a avertizat statele regionale că dacă va fi atacat va ataca la rândul său baze americane

Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va interveni în sprijinul protestatarilor din republica islamică.

Conform unei evaluări israeliene, Trump a decis să intervină, dar amploarea şi momentul acestei acţiuni rămân neclare, a indicat un oficial israelian. Oficialul iranian, vorbind sub condiţia anonimatului, a spus că Teheranul le-a cerut aliaţilor SUA din regiune să "împiedice Washingtonul să atace Iranul".

"Teheranul a informat ţările din regiune, de la Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că baze americane din aceste ţări vor fi atacate" dacă SUA vizează Iranul, a declarat oficialul. Acesta a adăugat că au fost suspendate contactele directe dintre ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, şi trimisul special al SUA, Steve Witkoff, reflectând tensiunile în creştere.

O a doua sursă israeliană, un oficial guvernamental, a afirmat că marţi seară cabinetul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a fost informat în legătură cu şansele prăbuşirii regimului sau ale unei intervenţii a SUA în Iran, un duşman declarat cu care Israelul a purtat un război de 12 zile anul trecut.

Într-un interviu acordat CBS News marţi, Trump a promis "acţiuni foarte ferme" dacă Iranul execută protestatari. "Dacă îi spânzură, veţi vedea nişte lucruri", a spus el. De asemenea, el i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor, declarând că "ajutorul este pe drum", dar fără a oferi detalii.

Statele Unite au forţe în întreaga regiune, inclusiv în Bahrein, unde se află sediul Flotei a Cincea a Marinei SUA, şi în Qatar, unde se află baza aeriană Al Udeid, sediul avansat al Comandamentului Central al SUA. Iranul a lansat rachete asupra oraşului Al Udeid anul trecut, ca represalii pentru atacurile aeriene americane asupra instalaţiilor sale nucleare.

Mass-media de stat iraniene au relatat că şeful organismului de securitate suprem al Iranului, Ali Larijani, a discutat cu ministrul de externe al Qatarului, iar Araqchi a vorbit la rândul său cu omologii săi din EAU şi Turcia. Toate aceste ţări sunt aliate ale SUA, menţionează Reuters. Araqchi i-a spus ministrului de externe al Emiratelor Arabe Unite, Abdullah bin Zayed, că "a prevalat calmul" şi că iranienii sunt hotărâţi să îşi apere suveranitatea şi securitatea de orice interferenţă străină, conform mass-media de stat iraniene.

