SUA fac o excepție pentru Ungaria în cazul sancţiunilor privind gazele ruseşti. Ce trebuie să facă Budapesta

SUA acordă Ungariei derogare pentru un an de la sancţiunile privind petrolul şi gazele ruseşti, a anunţat ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto. În schimb, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Donald Trump a acceptat să acorde Ungariei o derogare de la sancţiunile americane legate de petrolul rusesc, în cadrul unei întâlniri care a avut loc vineri cu premierul Viktor Orbán, al cărui politic anti-imigraţie a fost lăudată cu entuziasm de fostul preşedinte american.

"Statele Unite au acordat Ungariei o scutire totală şi nelimitată de la sancţiunile privind petrolul şi gazele. Suntem recunoscători pentru această decizie, care garantează securitatea energetică a Ungariei.", a scris pe X ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, prezentând decizia ca pe "un rezultat major" al întâlnirii dintyre Donald Trump şi Viktor Orban.

Luna trecută, Statele Unite au impus sancţiuni celor mai mari doi producători de petrol din Rusia – Rosneft şi Lukoil – ca reacţie la refuzul Moscovei de a pune capăt războiului din Ucraina. De asemenea, Washingtonul a cerut ţărilor precum Ungaria să se "dezobişnuiască" de sursele de energie ruseşti. Însă această ţară din Europa Centrală depinde puternic de petrolul rusesc.

Condiţii pentru Ungaria

Derogarea acordată va fi valabilă un an, a precizat un oficial al Casei Albe pentru AFP, sub protecţia anonimatului, adăugând că Budapesta s-a angajat, în schimb, să cumpere gaze naturale lichefiate americane în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari. Preşedintele american declarase anterior că "analizează" această opţiune, "deoarece îi este foarte dificil lui (Viktor Orbán) să obţină petrol şi gaze din alte regiuni". "După cum ştiţi, el nu are acces la mare", a argumentat Trump.

Viktor Orbán, unul dintre puţinii lideri europeni apropiaţi atât de preşedintele american, cât şi de cel rus, nu a încercat să-şi diversifice în mod semnificativ importurile de energie după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Sancţiunile americane îl puneau într-o poziţie dificilă cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative, pe care liderul naţionalist, aflat la putere din 2010, nu este sigur că le va câştiga, potrivit sondajelor.

