SUA și UE ar putea trimite în Ucraina trupe non-NATO, din Bangladesh sau Arabia Saudită

SUA și UE iau în considerare trimiterea de trupe non-NATO în Ucraina pentru că Rusia se opune celor occidentale. Oficialii americani și europeni discută trimiterea de trupe din țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh, relatează NBC News citând surse.

În plus, în eventualitatea unui acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone tampon mari pe teritoriul Ucrainei, concepută pentru a proteja țara de o nouă invazie rusească, relatează NBC News citând patru persoane aflate la curent cu planurile discutate de oficiali militari din statele aliate Ucrainei, inclusiv SUA.

Cum ar arăta o zonă tampon în Ucraina

Practic, zona tampon ar fi o regiune demilitarizată întinsă în interiorul Ucrainei. Granițele acestei zone nu au fost încă stabilite, dar ea ar urma să separe teritoriul rus de cel ucrainean. SUA ar urma să conducă monitorizarea zonei folosind drone, sateliți și alte mijloace de informații, în coordonare cu alte state.

Trupe din Bangladesh sau Arabia Saudită

Zona ar putea fi patrulată de trupe provenite dintr-una sau mai multe țări non-NATO, precum Arabia Saudită sau chiar Bangladesh, au spus sursele citate, infirmând o posibilă desfășurare de trupe americane în Ucraina. Săptămâna trecută, Politico a relatat în premieră despre discuțiile privind crearea unei zone tampon în Ucraina. Întrebat în legătură cu zona tampon, Volodmir Zelenski a respins public ideea.

Potrivit NBC News, pentru a ajunge la un acord de pace, trebuie ca Vladimir Putin să fie de acord cu un plan de garanții de securitate pentru Ucraina, iar implicarea NATO reprezintă o problemă majoră pentru el, chiar și la nivel de sugestie. Din acest motiv, se evită folosirea forțelor NATO sau a unor elemente care să sugereze brandingul NATO, au declarat sursele citate.

În schimb, garanțiile ar urma să se bazeze pe trupe din țări non-NATO și pe o rețea de acorduri bilaterale între Ucraina și aliații săi. Acestea oferă asigurări fără a implica Articolul 5 al NATO, care presupune că un atac asupra unui membru înseamnă un atac asupra tuturor, considerat o linie roșie pentru Moscova.

Orice plan discutat are caracter provizoriu până când Putin și Zelenski îl vor aproba, împreună cu liderii statelor implicate în garanțiile de securitate, inclusiv președintele Donald Trump.

Planul unei zone tampon și al trupelor non-NATO a fost elaborat în urma întâlnirii dintre Trump și Putin în Alaska, pe 15 august. În ciuda așteptărilor, progresul către un acord de pace a stagnat de atunci. Totuși, aliații Ucrainei au continuat să lucreze la posibilele garanții de securitate, considerate esențiale pentru pace.

Joi, membrii grupului de aliați, cunoscut informal drept "coaliția celor dispuși", s-au întâlnit pentru a formaliza aspecte ale planului. Întâlnirea a fost condusă de Franța și Anglia, care sunt așteptate să coordoneze și efortul general pentru asigurarea securității Ucrainei după război.

"Am discutat în detaliu disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Am coordonat pozițiile și am revizuit elemente ale garanțiilor de securitate", a transmis Zelenski după întâlnire.

Regulile de răspuns la atac nu au fost încă stabilite

Printre provocările discutate de aliații Ucrainei se numără stabilirea tipului de incursiuni rusești care ar declanșa un răspuns din partea Ucrainei sau a forțelor de monitorizare și ce tip de răspuns ar fi permis, a spus una dintre surse. Aceasta a explicat că regulile de răspuns la atac nu au fost încă stabilite și că este probabil să devină un punct de dispută odată ce acordul și zona tampon ar intra în vigoare.

Turcia, garant că Rusia nu va sufoca economia Ucrainei

Pe lângă zona tampon, importantă va fi și obținerea unei garanții că Rusia nu poate sufoca economia Ucrainei. În acest sens, Turcia ar urma să fie responsabilă de asigurarea fluxului de bunuri și produse pe Marea Neagră, prin supravegherea și controlul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. Turcia a jucat un rol important și în asigurarea coridorului maritim pentru exportul de cereale din Ucraina.

SUA discută cu Ucraina un acord de 100 de miliarde de dolari

La Pentagon, discuțiile sunt conduse de generalul Dan Caine. SUA discută cu Ucraina un acord de 100 de miliarde de dolari, prin care Kievul ar putea achiziționa arme americane, iar în schimb SUA ar obține drepturile de proprietate intelectuală asupra sistemelor avansate dezvoltate de ucraineni, potrivit unui oficial american.

În săptămâna de după întâlnirea dintre Trump și Putin, Caine i-a prezentat lui Trump patru opțiuni privind garanțiile de securitate și i-a recomandat cea mai ambițioasă variantă, a spus oficialul.

"Președintele Trump este cel care ia deciziile. Din respect pentru negocierile diplomatice în curs, Casa Albă nu se va pronunța înaintea lui în aceste chestiuni importante. Oricine pretinde anonim că știe ce susține sau nu va susține președintele, nu știe despre ce vorbește", a comentat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație pentru NBC News.

Sursele care au vorbit cu NBC News nu au spus dacă Trump a aprobat sau a respins vreuna variante

