Ţara aflată în plină revoluţie: preşedinta spune că a câştigat cu 97% după ce şi-a eliminat adversarii

Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, a obținut un scor covârșitor la alegerile recente, cu peste 97% din voturi, potrivit datelor oficiale. Însă acest rezultat vine într-un climat tensionat, marcat de proteste masive și acuzații privind lipsa transparenței în procesul electoral.

Scrutinul din 29 octombrie a fost marcat de violențe masive, conexiuni la internet întrerupte repetat și mobilizarea armatei pentru a reprima revoltele, transmite AP.

Și-a eliminat principalii contracandidați

Cei doi principali rivali ai lui Hassan au fost excluși sau împiedicați să candideze, ea confruntându-se doar cu 16 candidați din partide mai mici. Există informații credibile privind 10 decese în Dar es Salaam și alte orașe, conform ONU.

Secretarul general Antonio Guterres s-a declarat îngrijorat, în timp ce Regatul Unit, Canada și Norvegia au condamnat „răspunsul forțelor de securitate la proteste".

Liderul opoziției, Tundu Lissu (Chadema), este încarcerat de luni de zile, acuzat de trădare după ce a cerut reforme electorale.

Dispariţii misterioase în rândul opozanților regimului

Grupurile pentru drepturile omului semnalează peste 200 de cazuri de dispariții forțate din 2019, execuții extrajudiciare și arestări arbitrare. Guvernul a restricționat libertatea de exprimare, interzicând X și limitând platforme digitale.International Crisis Group acuză Hassan că supraveghează „o represiune fără precedent asupra oponenților politici", conducând cu un stil autoritar care contrastează cu toleranța liderilor anteriori față de opoziție.

Partidul de guvernământ CCM, aflat la putere din 1961, menține controlul total asupra statului și aparatului de securitate, având legături cu Partidul Comunist Chinez. Victoria lui Hassan prelungește această serie neîntreruptă de guvernare monopartidistă.

