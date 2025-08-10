Ţara care a închis toate saloanele de înfrumuseţare pentru femei se luptă acum cu "saloanele clandestine"

Talibanii care au preluat puterea în Afghanistan au declarat război stilului de viaţă occidental. Ei au ordonat închiderea tuturor saloanelor de înfrumuseţare.

Afghanistan, ţară aflată zeci de ani în război, mai întâi cu Rusia, apoi cu SUA şi lumea vestică, dar şi în centrul unor conflicte interne, se află acum sub conducerea unui regim taliban de orientare islamică. Imediat după preluarea puterii, talibanii, prin liderul Hibatullah Akhundzada, au ordonat restrângerea unor libertăţi civile mai ales în ceea ce priveşte femeile. Ei au închis şcolile pentru fete, au restricţionat accesul femeilor la educaţie şi chiar la înfrumuseţare. În acest sens, au închis sute de saloane din oraşe precum Kabul sau Kandahar.

60.000 de femei lăsate fără job

Potrivit publicaţiei Nexta, măsura a vizat peste 60.000 de femei care lucrau în saloane de înfrumuseţare. Acestea au rămas fără muncă, iar cele mai multe dintre ele "trăiesc la limita supravieţuirii", spun surse din ţara care se învecinează cu Iran, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadjikistan şi China.

Raiduri împotriva "saloanelor clandestine"

Televiziunea independentă AmuTV, care transmite în limbile persană şi paştună, notează că în ultimele luni talibanii au făcut numeroase raiduri în cartierele Kabulului care au vizat aşa zise saloane clandestine, locuri de întâlnire ale femeilor care voiau să îşi facă coafura ori manichiura.

Potrivit martorilor, soldaţii talibani au reţinut, insultat, agresat şi umilit numeroase femei.

"Când au intrat peste noi au început să ne agreseze, să ne abuzeze verbal. Suntem doar femei care încearcă să câştige o pâine pentru familiile noastre", a spus o femeie afgană, sub protecţia anonimatului, potrivit AmuTV.

Între 140 şi 1.400 dolari americani şpaga cerută

Pe de altă parte, deşi susţin că acţionează în numele religiei, numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor ar închide ochii la această "piaţă clandestină" atunci când primesc bani, mai scrie AmuTV. Sumele cerute ar fi între 10.000 şi 100.000 de afgani, adică între 140 şi 1.400 de dolari americani.

Activiştii pentru drepturile femeilor spun că regimul taliban vizează "să distrugă complet libertatea femeilor, atât în ceea ce priveşte mişcarea, cât şi supravieţuirea din punct de vedere economic".

