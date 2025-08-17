Țara europeană unde investitorii chinezi vin cu microbuze și cumpără pe repede înainte mii de apartamente

China a schimbat fața Atenei prin apariția restaurantelor autentice și prin achiziția a mii de apartamente de către investitori chinezi care au aplicat pentru programul de rezidență "golden visa". În 2025, aproape jumătate dintre noii beneficiari ai programului erau cetățeni chinezi, atrași de prețurile accesibile și de perspectivele economice mai bune decât în alte țări europene. Investițiile lor au stimulat construcțiile și renovările, dar au ridicat temeri legate de creșterea prețurilor locuințelor și posibilitatea ca localnicii să fie excluși de pe piață, scrie South China Morning Post .

În iunie 2025, aproape 8.000 de cetățeni chinezi au intrat pentru prima dată în programul de rezidență "golden visa", reprezentând 47,8% din totalul noilor permise și devenind astfel cel mai mare grup, potrivit datelor Ministerului grec pentru Migrație și Azil. Dintre cei 5.679 care și-au reînnoit viza, 61% erau tot cetățeni chinezi.

Lansat în 2013, programul atrăgea inițial solicitanți din țări apropiate, precum Turcia și Rusia. După pandemie însă, interesul investitorilor chinezi a explodat. Mulți dintre aceștia, afectați de restricțiile stricte din politica zero-Covid, căutau un "plan de ieșire". Grecia s-a remarcat prin accesibilitate: până în august 2023, rezidența putea fi obținută prin cumpărarea unei proprietăți de doar 250.000 € în Atena, comparativ cu 500.000 € în Portugalia, înainte ca programul portughez să fie eliminat.

Modul în care investitorii chinezi cumpărau proprietăți a uimit mulți localnici. "Nu știu dacă au înțeles ce cumpărau. Cred că doar au făcut investiția și atât", spune Katerina Pitsou, co-proprietara agenției OPSIS. Grupurile chineze veneau cu microbuze, însoțite de agenți locali și traducători, luând decizii rapide cu foarte puține informații despre cartier sau clădire.

Impactul asupra economiei locale

Impactul asupra economiei locale a fost însă pozitiv. Renovările și construcțiile s-au intensificat, iar proprietățile investitorilor chinezi, folosite pentru închiriere, au adus beneficii comunității. "Nu cred că localnicii ar fi avut posibilitatea să contribuie atât de mult la economia locală", spune Eleni Lazoura, fondatoarea Bnbkeys. Ea gestionează aproximativ 30 de apartamente deținute de investitori chinezi și subliniază că niciunul dintre aceștia nu locuiește în clădiri, ceea ce ajută comunitatea locală.

Totuși, temerile legate de creșterea prețurilor și posibila excluziune a localnicilor au determinat guvernul grec să majoreze pragul minim de investiție: 800.000 € pentru Atena și insulele populare și 400.000 € pentru restul țării. Până în iunie 2025, majoritatea cererilor depuse înainte de schimbarea regulilor, peste 80% din cele 14.931 de cereri în așteptare, vizau regiunea capitalei Attica.

Între primul trimestru din 2023 și primul trimestru din 2025, indicele prețurilor apartamentelor din Atena a urcat cu 16,1%, de la 95 la 110,3, deși nu se știe exact cât a contribuit afluxul investitorilor chinezi.

