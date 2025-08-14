Ţara în care copii de 2 ani fac puşcărie în locul parinţilor. Micuţii, supuşi la tortură sistematică

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) avertizează într-un raport că, la mai bine de patru ani de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat, "frecvenţa şi brutalitatea" atrocităţilor din Mynamar continuă să se intensifice. Anchetatorii ONU au avertizat că armata din Myanmar a reţinut copii cu vârsta de doar doi ani, adesea ca reprezentanţi ai părinţilor lor, şi i-au timis în închisori unde există tortură sistematică.

Mecanismul Independent de Investigaţii pentru Myanmar a a anunţat că a adunat dovezi de la martori care indică faptul că au fost reţinuţi copii cu vârste cuprinse între doi şi 17 ani, adesea în locul părinţilor lor. Armata şi poliţia pot reţine copii în cazurile în care părinţii percepuţi ca fiind asociaţi cu mişcări de opoziţie nu pot fi găsiţi pentru arestare. Unii dintre copiii reţinuţi au fost supuşi torturii, relelor tratamente sau infracţiunilor sexuale şi de gen, se arată în raportul citat de publicaţia The Guardian.

Armata a efectuat arestări în masă de la lovitura de stat, reţinând aproape 30.000 de persoane, inclusiv oponenţi politici, jurnalişti şi activişti acuzaţi că s-au opus conducerii juntei, potrivit Asociației de Asistenţă pentru Deţinuţii Politici (Birmania), un grup local care urmărește arestările. Tortura la care au fost suspuşi în închisoare a dus inclusiv la decese, se arată în raport.

Anchetatorii au făcut progrese în identificarea membrilor şi unităţilor specifice ale forţelor de securitate "implicate în operaţiuni în centre de detenţie", se adaugă în raport. De asemenea, aceştia adunaseră dovezi privind identitatea persoanelor din forțele de securitate şi din grupurile armate de opoziţie care au comis execuţii.

Articolul continuă după reclamă

"Este foarte important ca autorii să creadă că cineva îi urmărește, că cineva strânge dovezi. A fost crucial să existe "angajament din partea comunității internaționale de a se asigura că se face dreptate – nu doar pentru poporul din Myanmar, ci și ca exemplu pentru restul lumii", a declarat Nicholas Koumjian, şeful Mecanismului Independent de Investigaţii pentru Myanmar.

Armata din Myanmar a negat că au avut loc atrocităţi şi a declarat că operaţiunile sale au fost efectuate ca răspuns la "teroriştii" care provocau tulburări.

Armata a preluat puterea în Myanmar pe 1 februarie 2021, după ce a răsturnat cu forţa un guvern ales democratic. Acţiunile armatei au aruncat ţara într-o criză politică, economică, umanitară şi a drepturilor omului profundă, ameninţând semnificativ stabilitatea ţării şi a regiunii.

