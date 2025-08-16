În China, un fenomen inedit capătă amploare în rândul tinerilor șomeri: aceștia aleg să plătească companiilor doar ca să meargă la birou și să pară că au un job, în contextul unei economii lente și al unei piețe a muncii extrem de dificile, scrie BBC . Pentru mulți, a fi într-un mediu de lucru, chiar fără salariu, pare mai atrăgător decât a sta acasă, în fața incertitudinii și presiunii sociale.

Țara în care tinerii se prefac că au un loc de muncă şi plătesc pentru a merge la birou - Shutterstock

Shui Zhou, în vârstă de 30 de ani, și-a pierdut afacerea cu mâncare în 2024 și, din aprilie 2025, a început să plătească 30 de yuani pe zi pentru un loc la biroul "Pretend To Work Company" din Dongguan.

Acolo, se întâlnește cu cinci "colegi" care fac același lucru. "Mă simt foarte fericit. E ca și cum am lucra împreună", mărturisește Zhou. Birourile arată ca şi când ar fi adevărate: dotate cu calculatoare, internet, săli de ședințe și chiar zone de relaxare, ele oferă participanților posibilitatea de a căuta joburi, de a scrie romane online sau chiar de a încerca să își lanseze propriile afaceri.

Pentru tinerii ca Zhou sau Xiaowen Tang, care a plătit pentru un astfel de serviciu pentru a putea demonstra universității că a efectuat un internship, aceste spații oferă mai mult decât o simplă iluzie a muncii: oferă disciplină, rutină, socializare și un fel de "diplomă de respectabilitate". "Dacă tot trebuie să mimezi, mimează până la capăt", spune Xiaowen, care scria romane online în timp ce stătea la birou.

Feiyu, fondatorul acestui serviciu din Dongguan, explică că ceea ce vinde nu este doar un loc de muncă, ci "demnitatea de a nu te simți inutil". Clienții lui sunt în mare parte absolvenți recenți și freelanceri, cu vârste între 25 și 30 de ani. Zhou folosește acum timpul petrecut acolo pentru a-și perfecționa abilitățile în inteligență artificială, conștient că acestea îi pot crește șansele de a obține un loc de muncă real.

