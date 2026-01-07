Risc de conflict militar între Rusia şi Statele Unite, după ce americanii l-au capturat pe Nicolas Maduro. Statele Unite au confiscat două petroliere, care încercau să forţeze embargoul impus asupra porturilor şi navelor care fac afaceri cu Venezuela. Situaţia riscă să escaladeze. Rusia a trimis un submarin şi mai multe nave de război pentru a proteja şi escorta petrolierul. Donald Trump nu dă un pas în spate. Liderul republican a cerut noii conduceri de la Caracas să rupă toate legăturile economice cu Rusia şi să predea peste 50 de milioane de barili de petrol.

10 avioane și nave de luptă americane au confiscat petrolierul rusesc Marinera, care se afla între Islanda și Scoția. Elicopterele Pentagonului au aterizat la bord la scurt timp după ce Moscova a anunțat că a trimis un submarin și nave de război pentru a escorta petrolierul înapoi în Rusia.

Kremlinul a cerut americanilor să elibereze nava și a amenințat că își va proteja interesele. Petrolierul încerca de mai bine de două săptămâni să forțeze blocada impusă în Marea Caraibelor asupra navelor care încearcă să facă afaceri cu Venezuela.

"Președintele își dorește să limiteze capacitățile Venezuelei de a livra țiței care nu este destinat Statelor Unite. O să vedeți o continuare a embargoului asupra petrolierelor din flota din umbră", a declarat amiralul Mark Montgomery.



După o altă operațiune ca-n filme, Armata americană a anunțat că a confiscat un al doilea petrolier care ar avea legături cu Venezuela, de această dată în Marea Caraibelor. Este vorba despre un petrolier fără steag, care ar face parte din flota sancționată.

Trump vrea ca Venezuela să taie legăturile economice cu Rusia, China şi Iran

Donald Trump vrea ca noua conducere a Venezuelei, țara cu cele mai mari rezerve de petrol din lume, să taie toate legăturile economice cu Rusia și aliații ei, China și Iran. Pe lângă înțelegerea dintre Washington și Caracas, Trump impune țării să predea Statelor Unite 50 de milioane de barili de petrol, în valoare de 2 miliarde de dolari. Țițeiul, care ar fi trebuit trimis Beijingului luna trecută, va fi vândut la prețul pieței, iar veniturile ar urma să fie controlate direct de președintele american.

"Am plăcerea să anunț că autoritățile din Venezuela vor livra Statelor Unite ale Americii între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate. Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului din Venezuela și al Statelor Unite!", a declarat Donald Trump.

"Pentru a ajunge la 4 milioane de barili pe zi, ceea ce ar acoperi costurile americane și ar reface Venezuela, ar putea dura 2 sau 3 ani. Asta înseamnă că 20% din marina noastră va trebui să rămână în largul coastelor Venezuelei pentru a controla Venezuela în următorii 2–3 ani? Cât ne costă asta pe zi?", a spus senatorul democrat Mark Warner.

După înlăturarea fostului președinte Nicolas Maduro, susținătorii lui au mărșăluit prin centrul capitalei Venezuelei. Manifestanții și liderii politici au cerut în cor eliberarea fostului șef de stat.

"Imperialistul (n.r. - Donald Trump) știe că astăzi încalcă toate legile internaționale și propriile legi interne", a spus ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello.

7 zile de doliu pentru soldații uciși în timpul operațiunii americane

Delcy Rodriguez, noua președintă a țării, a anunțat șapte zile de doliu pentru cei 57 de soldați care au fost uciși în timpul operațiunii americane. Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost și ei răniți în timp ce încercau să fugă de soldații americani.

"Aici nu este război, pentru că nu suntem în război. Suntem o țară pașnică care a fost atacată. Așadar, vom continua pe această cale", a spus Delcy Rodriguez.

Toți ochii sunt acum pe Columbia, după ce Trump a amenințat țara cu intervenția militară. Liderul de la Casa Albă l-a numit pe președintele columbian Gustavo Petro "haiduc al traficului de droguri". Reacția lui a fost foarte tăioasă. Șeful de stat de la Bogotá a spus că Trump este "senil" și adevărații traficanți de droguri trăiesc în Statele Unite, la Miami, sau în Dubai.

