Video Tragedie pe râul Mississippi. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbuşit direct peste o barjă

Tragedie în Statele Unite. Două persoane au murit, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit peste o barjă de pe râul Mississippi. Înainte de impact, aparatul s-ar fi lovit de cabluri de înaltă tensiune. Autorităţile spun că nu există alte persoane rănite. 

la 08.08.2025 , 08:03

Două persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit pe o barjă în râul Mississippi, lângă East Alton, Illinois, la nord de St. Louis, joi, a anunțat Administrația Federală a Aviației (FAA).

Pe barjă nu se afla nimeni în momentul prăbuşirii

Caporalul Dallas Thompson, de la Poliția Rutieră a statului Missouri, a confirmat că cele două persoane aflate la bordul aeronavei au murit și că nu au fost raportate alte victime. Poliția statului a precizat că pe barjă nu se afla nimeni în momentul prăbușirii.

Potrivit CBS News, râul a fost închis navigației comerciale după incident.

Elicopterul a lovit o linie electrică și s-a prăbușit în jurul orei 11:00, joi, pe râul Mississippi, la aproximativ o jumătate de milă în aval de barajul Alton, a declarat șeful districtului de pompieri Rivers Pointe, Rick Pender. FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) vor investiga accidentul. Departamentul de Poliție al statului Illinois a anunțat că podul Lewis and Clark, care face legătura cu Illinois, va fi închis pentru o perioadă nedeterminată.

East Alton se află la aproximativ 20 de mile (32 km) nord de St. Louis.

elicopter prabusit mississippi barja
