Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt

Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 07:31
Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt - Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt - Captură X

Ambasada a afirmat că alţi doi angajaţi au fost răniţi şi primesc tratamentul medical necesar la spitalul din oraş. Aceasta a adăugat că răniţii şi trupurile celor decedaţi vor fi repatriaţi la Doha în cursul zilei de duminică. Anterior, două surse din domeniul securităţii au declarat pentru Reuters că o maşină în care se aflau diplomaţi din Qatar s-a răsturnat pe un drum în curbă, la 50 de kilometri de oraş.

Oficialii din Qatar participaseră la negocieri indirecte pentru pacea dintre Israel şi Hamas

Accidentul vine la câteva zile după ce oficiali din Qatar, Turcia şi Egipt au participat, la Sharm el-Sheikh, la negocieri indirecte care au dus la acordul dintre Israel şi Hamas privind prima fază a planului preşedintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului din Gaza.

Articolul continuă după reclamă

Oraşul din Egipt urmează să găzduiască, luni, un summit global care are ca scop definitivarea acordului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

qatar egipt accident
Înapoi la Homepage
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Ştiri externe » Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt