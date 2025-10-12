Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt

Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.

Ambasada a afirmat că alţi doi angajaţi au fost răniţi şi primesc tratamentul medical necesar la spitalul din oraş. Aceasta a adăugat că răniţii şi trupurile celor decedaţi vor fi repatriaţi la Doha în cursul zilei de duminică. Anterior, două surse din domeniul securităţii au declarat pentru Reuters că o maşină în care se aflau diplomaţi din Qatar s-a răsturnat pe un drum în curbă, la 50 de kilometri de oraş.

Oficialii din Qatar participaseră la negocieri indirecte pentru pacea dintre Israel şi Hamas

Accidentul vine la câteva zile după ce oficiali din Qatar, Turcia şi Egipt au participat, la Sharm el-Sheikh, la negocieri indirecte care au dus la acordul dintre Israel şi Hamas privind prima fază a planului preşedintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului din Gaza.

Oraşul din Egipt urmează să găzduiască, luni, un summit global care are ca scop definitivarea acordului.

