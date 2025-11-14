Ucraina a atacat portul rus Novorossiisk şi o rafinărie din Saratov cu rachete Neptun de producţie proprie

Ucraina a folosit atât drone, cât şi rachete de producţie proprie Neptun în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorossiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov, potrivit Statului Major al armatei ucrainene, scrie agenţia EFE, citată de Agerpres.

Racheta Neptun, proiectată iniţial ca rachetă anti-navă, a devenit cunoscută după lovitura în urma căreia a fost scufundat în Marea Neagră crucişătorul rus "Moscova" în aprilie 2022.

În Novorossiisk, unde autorităţile au declarat vineri stare de urgenţă în urma atacului ucrainean, au fost lovite infrastructura portuară, un terminal petrolier, un lansator de rachete antiaeriene S-400 şi mai multe alte rachete, susţine Statul Major ucrainean.

Terminalul petrolier din acest port este unul dintre cele mai mari din sudul Rusiei şi este folosit pentru exportul petrolului rusesc, iar acest atac a determinat imediat creşterea cu 2% a cotaţiilor petrolului pe piaţa internaţională.

Între timp, la rafinăria din regiunea Saratov, care a fost deja atacată de mai multe ori în timpul războiului rus-ucrainean, au avut loc mai multe explozii ca urmare a atacului ucrainean.

Ucraina atacă obiective strategice, într-o tactică de război asimetric

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniţii sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse şi să diminueze veniturile obţinute de statul rus din exporturile de produse energetice.

La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone şi rachete infrastructurile de electricitate şi gaze ale Ucrainei, provocând pene de curent tot mai dese în timp ce se apropie iarna.

