Tensiuni internaționale între Washington și Abuja, după ce fostul președinte american Donald Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă intervenție militară în Nigeria. Decizia vine pe fondul acuzațiilor lansate de Trump, care susține că guvernul nigerian nu protejează comunitățile creștine. Autoritățile din Nigeria resping însă acuzațiile și afirmă că situația este prezentată eronat, subliniind că violențele afectează deopotrivă creștini și musulmani.

Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă intervenție militară în Nigeria - Profimedia

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, printr-o serie de mesaje pe rețelele sociale, că a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru "posibile acțiuni" în Nigeria, transmite Mediafax.

Trump a afirmat că Statele Unite vor tăia imediat toate ajutoarele și îi a solicitat guvernului nigerian să "acționeze rapid".

În mesaj, el a spus că SUA "ar putea intra în acea țară rușinată, cu armele sclipind, pentru a eradica complet teroriștii islamiști care comit aceste orori" și a cerut protecția comunităților creștine.

Articolul continuă după reclamă

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a postat ulterior pe rețele sociale o captură cu declarațiile președintelui și a confirmat că "Departamentul de Război" se pregătește pentru acțiune.

Administrația Trump a desemnat recent Nigeria drept "țară de o preocupare deosebită" în baza Legii Internaționale privind Libertatea Religioasă, motivând că există încălcări serioase ale libertății religioase.

Această clasificare deschide posibilitatea unor măsuri diplomatice și sancțiuni. Guvernul nigerian și președintele Bola Tinubu au respins acuzațiile.

Tinubu a transmis că descrierea situației drept intoleranță religioasă nu reflectă realitatea țării și a reiterat angajamentul autorităților pentru protecția tuturor comunităților.

Purtătorul său de cuvânt a calificat drept "exagerare" afirmațiile potrivit cărora "mii de creștini" ar fi fost uciși și a subliniat că victimele atacurilor includ și numeroși musulmani, potrivit CNN.

