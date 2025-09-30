Antena Meniu Search
Trump către Hamas: "Aveți trei sau patru zile" pentru a accepta planul pentru pace

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Hamas are doar câteva zile pentru a accepta tratatul de pace propus de Washington. În caz contrar, liderul american a avertizat că "va lăsa Israelul să facă ce trebuie să facă".

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 16:26
Hamas are "trei sau patru zile" la dispoziție pentru a răspunde, a declarat Donald Trump marți, în Virginia, înainte de întâlnirea cu comandanții militari americani.

În timp ce se îndrepta spre locul întâlnirii, jurnaliștii i-au pus întrebări despre propunerea sa de acord de pace.

"Așteptăm doar Hamas", a răspuns Trump, adăugând că grupul are la dispoziție trei sau patru zile pentru a răspunde, potrivit Sky News, citat de MEDIAFAX.

Trump avertizează Hamas: "Trei sau patru zile pentru pace"

Nu există "prea mult" loc de negociere, a mai spus Trump, subliniind că toți ostaticii trebuie să fie returnați.

Propunerea, susținută deja de premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea luptelor și reconstrucția Gazei în schimbul dezarmării și predării controlului de către Hamas. Comunitatea internațională a salutat inițiativa, însă scepticismul rămâne ridicat în rândul palestinienilor, care văd în plan o capitulare forțată.

