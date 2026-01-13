Ţările care fac comerţ cu Iranul vor plăti scump în relaţia cu Statele Unite, ameninţă Donald Trump. Liderul de la Casa Albă spune că va impune taxe vamale de 25%. Între timp, protestele sângeroase continuă, iar intervenţia forţelor de ordine pentru a reprima manifestaţiile e din ce în ce mai brutală. Cifrele oficiale raportează aproape 650 de morţi şi peste 10.000 de persoane arestate, în timp ce activiştii vorbesc despre 3.000 de oameni ucişi. De mâine, regimul de la Teheran începe execuţiile publice ale manifestanţilor judecaţi pe repede înainte.

Taxe vamale de 25 la sută. Cu asta ameninţă Donald Trump ţările care continuă comerţul cu Iranul. Anunţul a venit, aseară, pe contul de Truth Social al liderului de la Casa Albă. Măsura e menită să izoleze şi mai mult economic Iranul, pe fondul protestelor sângeroase. Tot liderul american a mutat bombardiere şi avioane de luptă F-35 mai aproape de Iran, la o bază militară din Qatar. Pe lângă intervenţia militară, Trump poate impune noi sancţiuni sau să ordone atacuri cibernetice.

"Cred că un lucru la care preşedintele Trump se pricepe foarte bine este să păstreze întotdeauna toate opţiunile pe masă, iar loviturile aeriene ar putea fi una dintre ele. Diplomaţia este însă întotdeauna prima variantă pentru preşedinte", a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Se cere intervenție rapidă

"Cea mai bună modalitate de a ne asigura că vor fi mai puţini morţi în Iran este să intervenim mai repede, astfel încât acest regim să se prăbuşească în cele din urmă şi să pună capăt tuturor problemelor cu care ne confruntăm", a declarat Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului.

În Teheran, forţele regimului au deschis focul la întâmplare împotriva civililor adunaţi pe străzi. Într-un alt oraş, gloanţele au luat la ţintă rudele unui adolescent de 16 ani, ucis la unul dintre proteste.

Ambele atacuri fac parte din campania de represiune a oficialilor iranieni. În ultimele două săptămâni, cel puțin 538 de persoane au fost ucise, potrivit unui grup de activişti pentru drepturile omului.

Printre persoanele asasinate se numără Rubina, o studentă la design vestimentar din Teheran, şi un arbitru de fotbal în vârstă de 26 de ani.

Fără acces la internet şi comunicaţii de cinci zile, iranienii au reuşit să scoată din ţară imagini sfâşietoare. Morgile sunt pline de cadavre, iar familiile îndurerate se plimbă printre ele ca să îi găsească pe cei dragi. Lista victimelor va fi completată mâine cu Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani care a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Alte 90 de persoane ar putea avea aceeaşi soartă.

"Această violență nu este un semn de putere, ci mai degrabă un semn de slăbiciune. Această violență trebuie să înceteze", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

„Părăsiţi Iranul imediat!” Din cauza situaţiei alarmante, Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a cerut cetăţenilor să părăsească de îndată Iranul.

Între timp, mai mulţi membri ai personalul diplomatic francez la Teheran au părăsit deja ţara.

