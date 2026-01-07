Trump anunţă că Venezuela va preda până la 50 de milioane de barili de petrol. Va fi vândut la preţul pieţei

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de "petrol sancţionat", o mişcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor naţiuni.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a spus că petrolul va fi vândut la preţurile pieţei şi că veniturile vor fi controlate de el în calitate de preşedinte pentru a se asigura că sunt folosite "în beneficiul poporului Venezuelei şi al Statelor Unite". "I-am cerut secretarului pentru energie, Chris Wright, să pună în aplicare acest plan imediat. Va fi preluat de nave de depozitare şi adus direct la docurile de descărcare din Statele Unite", a adăugat el.

Trump a declarat că SUA vor conduce temporar Venezuela

SUA au atacat ţinte din Venezuela sâmbătă, capturându-l pe liderul autoritar Nicolas Maduro pentru presupuse infracţiuni legate de droguri şi scoţându-l din ţară. După operaţiune, Trump a declarat că SUA vor conduce temporar Venezuela.

Preşedintele american a subliniat anterior potenţialul economic al industriei petroliere a ţării, afirmând că marile companii petroliere americane vor investi miliarde pentru a repara infrastructura şi a dezvolta producţia.

Mai mulţi democraţi l-au acuzat pe Trump că vizează Venezuela exclusiv pentru rezervele sale de petrol, numind arestarea lui Maduro doar un pretext.

Delcy Rodríguez: Niciun agent extern nu guvernează Venezuela

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a respins pretenţia guvernului SUA de a controla ţara sud-americană, declarând: "Guvernul venezuelean el cel care ne conduce ţara şi nimeni altcineva nu o face. Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela". Rămâne neclar cum se va alinia independenţa declarată de Rodriguez cu anunţul lui Trump privind transferul de petrol.

Nu a fost imediat clar pentru cât timp va fi furnizată cantitatea de ţiţei menţionată de Trump. Volumul este aproximativ echivalent cu producţia totală a industriei petroliere a Venezuelei pe o perioadă de una până la două luni. Vânzările de petrol reprezintă principala sursă de venit şi de schimb valutar a guvernului de la Caracas. Noua conducere a Venezuelei nu a comentat imediat anunţul lui Trump.

Veniturile din vânzări s-ar putea ridica la 2,9 miliarde de dolari

Pe baza preţurilor actuale şi utilizând ţiţeiul de referinţă WTI din SUA pentru livrările din februarie, la 58,65 dolari pe baril, începând de marţi după-amiază, veniturile ar putea ajunge la o valoare de până la 2,9 miliarde de dolari. Preţul real al petrolului venezuelean ar putea fi sub cursul pieţei globale. Un baril de petrol este echivalentul a 159 de litri.

Venezuela deţine aproximativ 303 miliarde de barili de petrol, cele mai mari rezerve din lume. În ciuda acestui fapt, producţia este în prezent scăzută, de aproximativ 1 milion de barili pe zi, afectată de sancţiuni, de proasta gestionare a companiei petroliere de stat PDVSA şi de corupţie.

Pierderea de venituri ar afecta puternic ţara sud-americană, în timp ce câştigurile aşteptate pentru SUA ar fi minime, remarcă dpa. Volumul de petrol este, de asemenea, relativ mic pentru SUA, care produce aproximativ 14 milioane de barili pe zi.

