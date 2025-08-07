Trump anunţă tarife de 100% pentru unele importuri de semiconductori. Anunţul Taiwanului

Donald Trump a anunţat miercuri că va impune tarife de 100% pe cipuri şi semiconductori importaţi, cu excepţia celor produşi de companii care s-au angajat să fabrice în SUA, transmite Reuters.

Trump a declarat miercuri reporterilor în Biroul Oval că noua taxă se va aplica "tuturor cipurilor şi semiconductorilor care intră în Statele Unite", dar nu se va aplica companiilor care s-au angajat să producă în Statele Unite.

"Deci, tariful de 100% se va aplica tuturor cipurilor şi semiconductorilor care intră în Statele Unite. Dar, dacă te-ai angajat să produci (în SUA) sau dacă eşti în proces de construire (în SUA), aşa cum sunt mulţi, nu se aplică niciun tarif", a spus Trump.

"Dacă, din anumite motive, spui că faci şi nu construieşti, atunci ne întoarcem şi adăugăm suma, aceasta se acumulează şi taxăm la o dată ulterioară, trebuie să plăteşti, şi asta este o garanţie", a avertizat Trump. Reuters menţionează că nu este clar care cipuri vor fi acoperite de aceste tarife.

Congresul a aprobat în 2022 un program de subvenţii pentru producţia şi cercetarea în materie de semiconductori în valoare de 52,7 miliarde de dolari. Anul trecut, Departamentul Comerţului, sub preşedinţia lui Joe Biden, a convins toate cele cinci firme de vârf din domeniul semiconductorilor să-şi amplaseze fabricile de cipuri în SUA, ca parte a programului. Departamentul a declarat că SUA produceau anul trecut 12% din cipurile semiconductoare la nivel mondial, în scădere faţă de 40% în 1990.

Reacţia Taiwanului

Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC este scutit de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra cipurilor, a declarat joi un oficial la Taipei.

Având în vedere că este "cel mai mare exportator din Taiwan şi are fabrici în SUA, TSMC este scutit", a declarat Liu Chin-ching, directorul Consiliului Naţional de Dezvoltare, în cadrul unei şedinţe de informare în parlament.

Cu toate acestea, Liu a afirmat că alţi producători taiwanezi de cipuri "vor fi afectaţi" de măsură. "Vom continua să monitorizăm situaţia şi să propunem măsuri de asistenţă pe termen scurt şi mediu", a explicat el.

