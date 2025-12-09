Oferta de pace a SUA s-a înrăutățit pentru Ucraina după vizita la Kremlin. Zelenski, acuzat că trage de timp

Americanii fac presiuni directe asupra lui Volodimir Zelenski ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei, în timp ce Europa susține o linie mai dură față de Moscova, dezvăluie Axios. Oferta de pace a SUA s-a înrăutățit pentru Kiev după vizita la Kremlin a consilierilor lui Donald Trump.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea SUA să accepte pierderi teritoriale importante și alte concesii în cadrul planului de pace propus de președintele Trump, au declarat pentru Axios doi oficiali ucraineni.

După săptămâni de negocieri intense, oficialii ucraineni continuă să considere că anumite puncte ale planului american favorizează Moscova și spun că SUA exercită presiuni mai mari asupra lui Zelenski decât asupra președintelui rus Vladimir Putin, dezvăluie Axios, citând oficiali ucraineni. Un oficial american a negat versiunea, spunând că administrația Trump l-a presat și pe Putin să își reducă pretențiile pentru pace.

Între timp, Zelenski a început întâlniri săptămâna aceasta cu un lung șir de lideri europeni influenți, care îi dau asigurări că Ucraina nu trebuie să cedeze nici în fața lui Putin, nici în fața lui Trump. Negocierile se concentrează pe două puncte-cheie: cedarea întregii regiuni Donbas, inclusiv părțile pe care Rusia nu le-a cucerit, și garanții solide de securitate din partea SUA, care să prevină viitoare agresiuni ale Moscovei.

Articolul continuă după reclamă

Oferta americană s-a înrăutățit pentru Kiev după vizita la Moscova

Un oficial ucrainean a declarat că oferta americană s-a înrăutățit pentru Kiev, după ce consilierii lui Trump, Steve Witkoff și ginerele său Jared Kushner, au avut o întâlnire de cinci ore cu Putin, săptămâna trecută, la Kremlin. Potrivit acestuia, Witkoff și Kushner își doreau un "da” clar din partea lui Zelenski, sâmbătă, când au discutat planul două ore la telefon.

"Impresia era că SUA încercau să ne vândă, în diferite forme, dorința Rusiei de a lua tot Donbasul și că americanii voiau ca Zelenski să accepte acest lucru chiar în acel apel telefonic", a spus oficialul ucrainean.

Cei doi au discutat cu Zelenski după trei zile de negocieri intense între Witkoff, Kushner și consilierii lui Zelenski, la Miami. Deși s-au înregistrat unele progrese, nu s-au obținut rezultate decisive în privința teritoriilor sau a garanțiilor de securitate, au dezvăluit oficiali ucraineni și americani.

Trump a declarat duminică că negociatorii lui Zelenski "iubesc” planul american și că a fost "puțin dezamăgit” să afle că Zelenski nu îl citise încă. Liderul american a mai spus că Rusia este "de acord” cu planul SUA, deși oficialii ruși au exprimat public obiecții clare.

Americanii cred că Zelenski trage de timp la negocieri

Zelenski a spus, în timpul apelului cu Witkoff și Kushner, că a primit planul SUA cu doar o oră înainte și nu apucase să-l citească. Oficialii americani nu l-au crezut, deoarece o versiune actualizată a planului fusese transmisă Kievului cu o zi înainte. Potrivit oficialilor ucraineni, o parte din documente fuseseră într-adevăr livrate cu o zi înainte, dar altele au fost primite cu puțin timp înainte de apel.

Un oficial ucrainean a declarat că noul plan conține termeni mai duri decât versiunile anterioare, în special în ce privește teritoriile și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie și nu răspundea la întrebări-cheie legate de garanțiile de securitate.

"Există probleme majore legate de teritoriu care trebuie discutate: cine controlează ce, cine rămâne unde, cine se retrage și, dacă Ucraina se retrage de pe linia de contact, cum se poate garanta că Rusia face același lucru și nu continuă luptele", a declarat oficialul ucrainean citat.

Lipsă de încredere între Zelenski și Trump

Totuși, acesta susține că partea americană a lăsat de înțeles că se aștepta ca Zelenski să accepte pur și simplu planul la telefon. Un oficial american a insistat că planul actualizat a fost influențat semnificativ de sugestiile ucrainene și că Witkoff și Kushner l-au presat pe Putin să accepte unele solicitări ale Kievului. Potrivit Axios, povestea arată lipsa de încredere dintre echipele lui Zelenski și Trump, în ciuda orelor de negocieri.

Zelenski s-a întâlnit luni la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei pentru o poziție comună în privința planului lui Trump. "Avem multe cărți în mână", a declarat președintele francez Emmanuel Macron, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a adăugat că este "sceptic în privința unor detalii din documentele venite din partea SUA" și a subliniat că Europa sprijină ferm Ucraina. Zelenski și-a continuat turneul european cu opriri la Bruxelles și Roma.

Americanii încearcă să-l izoleze pe Zelenski de liderii europeni

Oficialii americani și ucraineni spun că administrația Trump consideră întâlnirea lui Zelenski de la Londra o încercare slabă de a câștiga timp la negocieri. Oficialii ucraineni susțin că americanii încearcă să-l izoleze pe Zelenski de liderii europeni pentru a exercita presiuni asupra lui mai eficient. "Zelenski nu poate lua decizii atât de dramatice fără să se consulte cu principalii săi aliați europeni", a spus un oficial ucrainean citat.

Acesta a adăugat că, în timp ce administrația Trump îl presează pe Zelenski să acționeze rapid, europenii recomandă prudență și răbdare, ceea ce îi irită pe anumiți membri ai administrației Trump, care văd în Europa un obstacol în calea acordului.

Zelenski a declarat luni, la o conferință de presă, că Ucraina și puterile europene vor transmite marți americanilor o contrapropunere de pace actualizată: "Rusia insistă să cedăm teritorii. Noi nu vrem să cedăm nimic. Tocmai pentru asta luptăm. Americanii caută în prezent un compromis", a spus el.

Ucrainenii și europenii au discutat și despre garanțiile de securitate. Un oficial european a spus că încă nu este clar ce rol ar avea SUA în aplicarea garanțiilor și ce așteaptă Washingtonul de la aliații europeni. Doi oficiali ucraineni au afirmat că ultima propunere americană privind garanțiile de securitate era "bazată pe un cadru mai larg" decât cea inițială, dar încă nu includea un tratat ratificat de Senatul SUA. Fără un tratat ratificat, aceste garanții sunt văzute ca nesigure sau lipsite de credibilitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰