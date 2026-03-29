Video Trump, declaraţii şocante despre prinţul moştenitor al Arabiei Saudite: "Nu credea că o să mă pupe în fund"

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, practic "mă pupa în fund" în timp ce colabora în războiul din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 09:59
Vorbind la un forum de investiții susținut de saudiți în Florida, Trump a spus că liderul saudit nu se aștepta ca SUA să revină în forță sub președinția sa.

"A spus, știți, este uimitor... acum un an, erați o țară moartă. Acum, sunteți literalmente cea mai fierbinte țară din lume", a spus Trump.

Liderul republican a sugerat apoi că prințul moștenitor l-a judecat greșit.

"Nu credea că se va întâmpla asta... nu credea că mă va pupa în fund ("kiss my ass" n.r.)... credea că voi fi doar un alt președinte american care va fi un ratat... dar acum trebuie să fie drăguț cu mine", a spus el.

Apoi, schimbându-și rapid tonul, l-a lăudat pe prințul saudit și l-a numit un "om fantastic" și un "războinic" și a spus că regatul "poate fi foarte mândru" de conducerea sa.

El a lăudat Arabia Saudită și a spus că aceasta sprijină SUA în războiul său împotriva Iranului, alături de alte țări din Golf. "Arabia Saudită a luptat, Qatar a luptat, Emiratele Arabe Unite au luptat, Bahrainul a luptat și Kuweitul a luptat", a spus el și a remarcat că "au fost cu noi... au fost cu noi".

Comentariile lui Trump vin în contextul în care războiul SUA cu Iranul se apropie de pragul de o lună.

