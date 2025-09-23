New York Post: Donald Trump pregăteşte un discurs istorc în plenul ONU. Ce va transmite preşedintele american

Președintele Trump va promova Statele Unite ca apărător al civilizației occidentale, denunțând în același timp eșecurile globalismului, în timpul discursului său istoric de marți în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Preşedintele american, care își va susține discursul în fața liderilor mondiali la sediul ONU din Manhattan, intenționează să-și laude eforturile de a negocia și de a menține pacea în întreaga lume prin revenirea la puterea americană, a declarat un oficial al Casei Albe pentru New York Post.

De asemenea, Trump este aşteptat să denunțe capcanele globalismului - inclusiv migrațiile în masă, eforturile de combatere a schimbărilor climatice și pericolele pe care ideologiile globaliste le reprezintă pentru națiunile de succes.

În plus, el va evidenția succesele Operațiunii Midnight Hammer, în cadrul căreia armata americană a atacat instalațiile nucleare din Iran și atacurile aeriene continue ale SUA care vizează presupuși traficanți de droguri din Venezuela în Caraibe, a spus oficialul.

Marco Rubio: De ce mai avem ONU?

Secretarul de Stat Marco Rubio, într-un interviu acordat Fox and Friends marți dimineață, a declarat că Trump trebuie să abordeze eșecul ONU de a-și atinge potențialul maxim după 80 de ani de existență.

"De ce mai avem o ONU cu un potențial extraordinar? ONU este o organizație care are potențialul de a face lucruri mărețe în întreaga lume, dar nu le face. Așadar, cred că ceea ce va face președintele este să provoace ONU să își definească sensul, scopul și utilitatea ca organizație", a spus el.

El a adăugat că organismul internațional "nu pare să își facă treaba", în ciuda cheltuielilor abundente. "Cred că este emblematic pentru cât de ineficientă a devenit ONU ca organizație", a spus Rubio.

Secretarul a susținut că ONU nu face în prezent nimic mai mult decât să ofere un spațiu o dată pe an pentru ca reprezentanții din zeci de țări să se întâlnească și să țină discursuri - dar nimic nu iese din asta.

"Nu se întâmplă multe acțiuni bune și importante. Așadar, din nou, ONU are mult potențial, dar nu se ridică la înălțimea lui în acest moment", a explicat Rubio.

