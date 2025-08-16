Donald Trump: Putin nu vrea un armistiţiu

Donald Trump le-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni că Vladimir Putin nu dorește un armistițiu, ci un acord cuprinzător de pace pentru conflictul din Ucraina. În timpul convorbirilor telefonice, Trump ar fi declarat că un "acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu", potrivit unor surse citate de Axios.

Informațiile au fost făcute publice după summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la baza militară din Alaska, care s-a desfășurat pe 15 august 2025. Întâlnirea nu s-a soldat cu rezultate concrete: cei doi lideri au încheiat discuțiile fără a face vreo declarație comună despre încetarea ostilităților sau despre pași concreți pentru rezolvarea conflictului.

După summit, Zelenski a anunțat că va merge, luni, la Washington pentru o întâlnire cu Trump, subliniind că Ucraina sprijină o reuniune trilaterală între SUA, Rusia și Europa. Președintele ucrainean a insistat că statele europene ar trebui să fie implicate în toate etapele discuțiilor legate de conflict.

Zelenski va merge în SUA

Convorbirea telefonică dintre Trump și Zelenski a durat peste o oră și jumătate, în timp ce liderul american revenea la Washington. Ulterior, Trump a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte, convorbirile durând puțin peste o oră, potrivit unui comunicat al executivului UE.

Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat după summit, Trump a subliniat că are un "talent special pentru a pune capăt războaielor" și a declarat că un eventual acord de pace depinde acum de președintele ucrainean, menționând că Europa ar trebui să se implice activ în procesul diplomatic.

