Trump invită România în "Consiliul de Pace" pentru Ucraina. Scrisoarea a ajuns la Nicușor Dan

Președintele SUA, Donald Trump, a invitat România să se alăture "Consiliului de Pace" pentru Ucraina. Scrisoarea oficială cu invitația a fost primită sâmbătă de Nicușor Dan.

România a fost invitată în mod oficial de Donald Trump ca să fie membră în "Consiliul de Pace" pentru Ucraina.

"Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al 'Consiliului pentru Pace' ", a transmis sâmbătă Administraţia Prezidenţială.

În document scrie că acest Consiliul este "unic" și că România este invitată să se alăture în calitate de stat membru fondator la carta Consiliului Păcii. Scrisoarea Administrației Trump a fost însoțită de alte două documente: planul cuprinzător și carta Consiliului.

Trump a lansat o inițiativă asemănătoare pentru Gaza. Președintele american Donald Trump i-a invitat sâmbătă pe omologii săi din Turcia, Argentina și Egipt să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza.

Organismul a fost înființat de americani. Recep Tayyip Erdogan, Javier Milei și Abdel Fattah el-Sisi au confirmat primirea invitației.

