Trump l-a sunat pe Zelenski, din Air Force One, imediat după întâlnirea cu Putin

Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, informează news.ro.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 10:21
Trump vorbeşte în prezent la telefon cu liderii NATO, a mai declarat Leavitt. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Trump i-a informat pe Zelenski şi pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin.

Avionul Air Force One al lui Donald Trump a revenit la Washington

Convorbirea, la care au mai participat preşedintele Comisiei Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, a durat "puţin peste o oră", a anunţat sursa menţionată.

Avionul Air Force One al lui Donald Trump a revenit la Washington, din Alaska, unde s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin.

