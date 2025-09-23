Trump va discuta criza din Gaza cu liderii arabi la New York, înaintea vizitei lui Netanyahu

Președintele american Donald Trump se va întâlni marți cu liderii mai multor state arabe la New York, într-un context tensionat generat de recentele recunoașteri internaționale ale statului palestinian. Întâlnirea are loc cu puțin timp înaintea vizitei premierului israelian în SUA.

Președintele Donald Trump pleacă de la Casa Albă spre reuniunea Adunării Generale a ONU, Washington, Statele Unite – 22 septembrie 2025 - Profimedia

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderii arabi la New York pentru a discuta despre situația din Gaza. Discuția va avea loc cu câteva zile înainte de vizita în SUA a premierului israelian. Americanii, spre deosebire de cei mai mulți aliați, nu recunosc un stat palestinian, informează Mediafax.

Președintele SUA, Donald Trump, va avea o întâlnire cu oficiali din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt, Iordania, Turcia, Indonezia și Pakistan pentru a discuta situația din Gaza, marți după-amiază, potrivit BBC. Tot marți, Trump va ține un discurs în fața Adunării Generale a ONU.

Apoi, pe 29 septembrie, președintele SUA îl va primi pe prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu.

Cadrul întâlnirii

Întâlnirea de marți are loc într-un cadru tensionat. În ultimele zile, mai multe țări importante au recunoscut un stat palestinian. Administrația Trump nu și-a ascuns niciodată opoziția față de recunoașterea pe care o consideră inutilă în demersurile de a opri conflictul din zonă.

Recent, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Hamas se va "simți mai încurajată" de presiunea internațională de a recunoaște Palestina.

Cuvintele sale, rostite în timpul unei conferințe de presă comune cu Netanyahu pe 15 septembrie, au reiterat argumentul israelian conform căruia recunoașterea este o "recompensă pentru terorism".

