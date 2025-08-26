Impasul negocierilor pentru pacea din Ucraina se adânceşte! Donald Trump spune că întâlnirea Putin - Zelenski, pe care o aşteaptă toată planeta, întârzie pentru că liderul de la Kremlin nu îl place pe preşedintele Ucrainei. În schimb, liderul de la Casa Albă este gata să colaboreze economic cu Rusia.

"Nu îl place", a răspunsul preşedintele american Donald Trump când a fost întrebat de ce Putin este atât de reticient să se întâlnească cu preşedintele Zelenski.

"Vom vedea ce se întâmplă în următoarea săptămână sau două. Și, în acel moment, voi interveni în forţă", a declarat Donald Trump.

"În ciuda euforiei şi a speranţei în negocierile de pace, cred că trebuie să luăm serios în considerare faptul că Putin nu doreşte o pace autentică", a precizat Lars Klingbeil, vicecancelarul Germaniei.

Preşedintele Ucrainei şi aliaţii europeni au luat, însă, în serios, anunţul lui Trump. Zelenski a negociat cu mai mulţi lideri din Uniunea Europeană şi cu emisarul liderului de la Casa Albă trimiterea trupelor occidentale în spatele liniei frontului, parte din garanţiile de securitate pentru Ucraina.

"Prezenţa trupelor pe teren contează şi reprezintă, în acelaşi timp, o formă de presiune politică asupra Rusiei", a declarat Volodimir Zelenski.

Garanţiile vor fi oferite de o coaliţie din care face parte şi România. Nu vom contribui, însă, militari în Ucraina.

"La nivelul discuţiilor pe care le-a purtat ambasada nu s-a pus în discuţie această chestiune. Unii vor oferi informaţii, deci vor oferi intelligence, alţii vor contribui cu echipamente militare, alţii vor contribui cu trupe în teren", a spus Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

Preşedintele Statelor Unite refuză, însă, să mai ofere Ucrainei armament gratuit sau sprijin financiar. În schimb, este deschis să colaboreze cu Moscova. La summitul din Alaska, a discutat cu Putin despre revenirea companiei americane ExxonMobil într-un mare proiect pentru extracţia de gaz natural şi petrol în Rusia. Iar companiile ruseşti ar putea cumpăra din nou echipamente pentru transportul gazelor.

"Discutăm despre limitarea numărului de arme nucleare, vom implica şi China în discuţie", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Între timp, luptele continuă în Ucraina. 150 de mineri au rămas blocaţi în subteran în regiunea Doneţk după ce un bombardament al ruşilor a provocat o pană enormă de electricitate.

