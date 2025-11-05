Trump, prima reacție după victoria socialistului Zohran Mamdani la New York: "și așa începe"

Rezultatul alegerilor pentru primăria din New York a stârnit reacții puternice pe scena politică americană. La scurt timp după ce proiecțiile media l-au dat câștigător pe candidatul democrat Zohran Mamdani, președintele Donald Trump a postat pe rețeaua sa socială un mesaj scurt, dar sugestiv: "... şi aşa începe".

Trump a criticat în repetate rânduri planurile lui Mamdani, pe care l-a numit "comunist", avertizând că alegerea acestuia ar putea "distruge New York-ul din interior". "O să fie greu pentru mine, în calitate de președinte, să dau mulți bani orașului New York, deoarece, dacă ai un comunist care conduce New York, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo", a spus Trump, amenințând că va tăia fondurile federale pentru metropolă dacă administrația democrată va implementa reformele propuse.

Victoria lui Zohran Mamdani, un imigrant musulman și membru al aripii progresiste a Partidului Democrat, marchează o schimbare istorică pentru New York, fiind prima dată în ultimele cinci decenii când un candidat cu o platformă explicit socialistă câștigă conducerea orașului.

Planul său de guvernare, estimat la aproape 10 miliarde de dolari anual, include măsuri de taxare suplimentară a miliardarilor și companiilor mari, în încercarea de a transforma cel mai bogat oraș al Americii într-o metropolă "mai echitabilă pentru oamenii de rând".

Reacția lui Trump indică faptul că relația dintre Casa Albă și noua administrație newyorkeză se anunță una tensionată, iar mesajul "... și așa începe" pare să anunțe începutul unui nou conflict politic între președinte și viitoarea administraţie din orașul său natal.

Cum explică Trump eşecul republicanilor în Virginia şi New Jersey

Preşedintele republican Donald Trump a declarat pe reţeaua sa Truth Social că eşecurile electorale suferite de partidul său în mai multe scrutine locale se explică în special prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot şi prin blocajul bugetar interminabil din Statele Unite.

"TRUMP NU A FOST PE BULETINUL DE VOT ŞI SHUTDOWN-UL AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE DIN ACEASTĂ SEARĂ", a scris preşedintele american pe Truth Social într-o primă reacţie după eşecul electoral suferit de republicani în mai multe scrutine locale, cel mai important fiind cel pentru alegerea primarului New Yorkului, oraşul natal al lui Trump, unde şi-a clădit cariera de miliardar.

Alegerile de marţi au oferit un barometru al modului în care americanii răspund celor nouă luni tumultoase ale mandatului lui Trump, dar analiştii spun că este încă prea devreme pentru a prevedea o tendinţă pentru alegerile de la jumătatea mandatului său, care au loc la finalul anului viitor.

