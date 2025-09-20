Trump revine în tribuna ONU. New York-ul găzduieşte cea de-a 80-a Adunare Generală

De pe 24 septembrie, New York-ul găzduieşte cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, într-un context internaţional tensionat, marcat de conflictele din Gaza şi Ucraina, revenirea preşedintelui american Donald Trump şi probleme legate de dosarul nuclear iranian.

Aproape 150 de șefi de stat și de guvern, alături de zeci de miniștri, sunt așteptați să participe săptămâna viitoare la New York, la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Evenimentul este dominat de revenirea președintelui american Donald Trump la tribuna ONU, în al doilea său mandat, dar și de escaladarea conflictelor din Gaza și Ucraina, tensiunile nucleare cu Iranul și sprijinul crescând pentru recunoașterea statului palestinian, relatează news.ro.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că "lumea traversează ape tulburi, chiar necartografiate", cu diviziuni geopolitice accentuate și o cooperare internațională din ce în ce mai fragilă. El urmează să se întâlnească oficial cu Donald Trump, în contextul în care liderul american a redus drastic finanțarea pentru ajutorul extern și a pus sub semnul întrebării viitorul instituțiilor ONU.

Gaza, Ucraina, Iran - subiectele fierbinți ale agendei

Conflictul dintre Israel și Hamas, ajuns în al doilea an, este în centrul atenției. Avertismentele privind foametea în Gaza se intensifică, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu este programat să susțină un discurs vineri. Înaintea sesiunii plenare, Franța și Arabia Saudită vor găzdui un summit menit să relanseze discuțiile pentru soluția a două state. Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu a primit viză pentru SUA, dar va participa prin videoconferință.

Totodată, războiul din Ucraina și ocupația rusă vor fi abordate în intervențiile președintelui Volodimir Zelenski și ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. În paralel, diplomații vor negocia pe ultima sută de metri dosarul nuclear iranian, înainte de posibilitatea reimpunerii sancțiunilor ONU, programată pentru 28 septembrie.

Antonio Guterres a descris această săptămână plină de întâlniri bilaterale drept "Cupa Mondială a diplomației".

