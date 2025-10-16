Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta după "progrese semnificative" în discuțiile dintre cei doi

Preşedintele american Donald Trump a purtat, joi, o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin. Trump a scris pe platforma Truth Social că discuţia a fost una "bună și productivă". În urma acesteia, "consilieri de rang înalt" din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Întâlnirea anunţată va fi urmată de una între Donald Trump şi Vladimir Putin, în Ungaria, scrie BBC.

Trump şi Putin se vor întâlni la Budapesta. Emisarul special al lui Putin: "Pașii următori sunt clari" - ProfiMedia

Potrivit secretarei de presă Karoline Leavitt, convorbirea telefonică dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin a durat mai bine de două ore, scrie BBC.

"Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război ‘neglorios’ dintre Rusia și Ucraina", a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.

Articolul continuă după reclamă

"Cred cu adevărat că succesul în Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului Rusia/Ucraina" a scris Donald Trump.Președintele american a subliniat şi că au discutat despre posibilitatea reluării comerțului între Rusia și Statele Unite după încheierea războiului.

"Cred că s-au făcut progrese importante în urma conversației telefonice de azi" a mai scris Donald Trump.

Trump şi Putin plănuiesc o întrevedere în Ungaria

După întâlnirea condusă de Rubio, Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin se vor vedea la Budapesta, în Ungaria.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a scris pe X că întâlnirea anunţată reprezintă "veşti bune" pentru iubitorii de pace din întreaga lume.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Întâlnirea planificată între președinții Americii și Rusiei este o veste excelentă pentru oamenii care iubesc pacea. Suntem pregătiți!" a scris Viktor Orban pe X.

De asemenea, Trump a menţionat că va discuta despre convorbirea cu Putin în cadrul întâlnirii de mâine, din Biroul Oval, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că discuția dintre președintele Rusiei și Donald Trump a fost "pozitivă și productivă". El a mai spus că "pașii următori sunt clari", postând pe X un mesaj însoțit de o imagine a postării lui Donald Trump de pe Truth Social.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump, din ce în ce mai apropiat de Ucraina în ultima perioadă

În ultimul timp, Trump a sugerat că ar putea trimite rachete Tomahawk în Ucraina. Acestea au o rază de acțiune extrem de mare, peste 1.600 km, ceea ce le-ar permite forțelor ucrainene să lovească adânc în teritoriul rus și ar putea schimba radical cursul războiului.

S-a observat o schimbare semnificativă de ton din partea Casei Albe în privința Ucrainei. Trump a declarat că este "dezamăgit" de Putin, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Moscova ar putea suporta „costuri” pentru continuarea conflictului.

La Adunarea Generală a ONU din septembrie, Trump a afirmat că Rusia este "un tigru de hârtie" și că Ucraina ar putea, în cele din urmă, să recupereze teritoriile pierdute, o schimbare bruscă de poziție a SUA care a luat prin surprindere mulți analiști.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰