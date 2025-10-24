Donald Trump şi Xi Jinping vor face vizite de stat în Coreea de Sud săptămâna viitoare, atunci când ţara va găzdui evenimentele din cadrul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a declarat, vineri, principalul consilier de securitate din Coreea de Sud, citat de Reuters.

Trump şi Xi se vor întâlni în Coreea de Sud, săptămâna viitoare, la summitul APEC - Profimedia Images

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung intenţionează să aibă întâlniri la vârf cu Trump şi Xi separat, a afirmat Wi Sung-lac, consilierul prezidenţial pentru securitate din Coreea de Sud.

"Printr-o serie de summituri între liderii Coreei de Sud şi ai Statelor Unite, ai Statelor Unite şi Chinei şi ai Coreei de Sud şi Chinei, vom sublinia nu doar rolul Coreei de Sud ca o platformă, dar vom obţine consens pentru pace, prosperitate şi stabilitate în regiune", a declarat Wi jurnaliştilor.

Ca parte a vizitei în Asia, Trump se va întâlni cu Xi săptămâna viitoare în Coreea de Sud, a anunţat anterior Casa Albă, în contextul unei escaladări a tensiunile privind comerţul între cele două cele mai mari economii ale lumii.

Coreea de Sud speră să avanseze în discuţiile privind securitatea şi taxele SUA la următoarea întâlnire între Lee şi Trump, a afirmat Wi, însă el nu era sigur dacă se va ajunge la un acord între cele două părţi.

Coreea de Sud şi principalii săi aliaţi nu împărtăşesc opinia privind nivelul investiţiilor cash ca parte a unui pachet de 350 de miliarde de dolari, promis de Coreea de Sud în cadrul unui acord pentru scăderea taxelor SUA pe exporturile ţării, a declarat, vineri, ministrul Industriei de la Seul.

Lee intenţionează să organizeze un summit cu Xi la care cei doi lideri sunt aşteptaţi să discute despre o aprofundare a parteneriatului bilateral şi chestiuni legate de Coreea de Nord, a afirmat consilierul de securitate Wi.

Înainte de întâlnirile de la APEC, Lee va face o vizită de două zile în Malaezia, între 26-27 octombrie, pentru a participa la un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), la care va participa şi Trump.

În marja summitului ASEAN, Lee va discuta cu premierul Cambogiei, Hun Manet, despre fraude online recente. "O super săptămână de summituri multilaterale începe, începând cu summitul ASEAN şi continuând cu summitul APEC de la Gyeongju", a afirmat Wi.

