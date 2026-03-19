Trump spune că i-a cerut lui Netanyahu să nu mai atace infrastructura energetică din Iran: Nu va mai face asta

Președintele american Donald Trump a declarat că i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran, într-un context tensionat în Orientul Mijlociu. Declarațiile vin pe fondul unor informații contradictorii privind implicarea și coordonarea Statelor Unite în aceste acțiuni.

de Redactia Observator

la 19.03.2026 , 22:11
Donald Trump, preşedintele SUA - Profimedia

"I-am spus: "Nu face asta", a declarat Donald Trump. "Şi el nu va face asta", a dat asigurări şeful Casei Albe, scrie CNN.

Trump a declarat anterior că Statele Unite "nu au ştiut nimic" despre atacul israelian asupra instalaţiilor iraniene din câmpul de gaze South Pars, cea mai mare rezervă de gaze naturale din lume. Însă o sursă israeliană familiarizată cu atacul a declarat miercuri pentru CNN că Israelul a efectuat atacul în coordonare cu SUA, contrazicând afirmaţia preşedintelui. O sursă americană a declarat, de asemenea, pentru CNN că SUA erau "la curent" cu atacul.

Trump a declarat joi în timpul unei întâlniri cu premierul Japoniei în Biroul Oval că SUA şi Israelul sunt "independente", dar "se înţeleg foarte bine".

"Este o acţiune coordonată. Dar, ocazional, va face ceva, iar dacă mie nu-mi place, atunci nu mai face asta", a spus el despre partenerul israelian.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

razboi iran iran israel sua statele unite donald trump benjamin netanyahu
Ronaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont
Observator » Ştiri externe » Trump spune că i-a cerut lui Netanyahu să nu mai atace infrastructura energetică din Iran: Nu va mai face asta
