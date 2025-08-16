Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The Guardian şi Reuters. Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar ţările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump.

"Războaiele sunt foarte rele, se pare că am abilitatea de a le încheia", a declarat Trump. Preşedintele a răspuns astfel la un comentariu al lui Sean Hannity, care l-a lăudat pe Trump pentru rolul jucat în calmarea mai multor conflicte globale, în mare parte latente, în ultimele şase luni. Niciunul dintre ei nu a menţionat însă că Trump promisese în campania electorală că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore, dacă va fi ales, notează The Guardian.

Singura referire la Ucraina

Întrebat de Sean Hannity ce sfat i-ar da preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, după întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, Donald Trump a răspuns că i-ar spune să "încheie un acord" pentru a pune capăt războiului. El nu a făcut nicio referire la modul în care Ucraina ar putea încheia un acord cu Rusia în condiţiile în care se află sub ocupaţie şi sub bombardamente.

Trump a declarat că Zelenski şi Putin vor stabili o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un acord de încetare a focului pentru a pune capăt războiului în Ucraina. "Acum, depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să realizeze acest lucru. Şi aş spune că şi ţările europene trebuie să se implice puţin. Dar depinde de preşedintele Zelenski... Şi dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire", a declarat Trump pentru Sean Hannity de la Fox News, după întâlnirea avută cu Putin din Alaska.

Ucraina trebuie să fie de acord

"Am avut o întâlnire foarte bună astăzi, dar vom vedea. Adică... trebuie să se ajungă la un acord. Am căzut de acord asupra multor puncte. Vreau să văd că oamenii nu mai mor în Ucraina", a declarat Trump în interviul pentru Fox News. "Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese", a repetat el ceea ce spusese şi în conferinţa de presă. El a precizat însă: "Nu avem deloc încheiată o înţelegere... Ucraina trebuie să fie de acord".

Mai sunt unul sau două puncte destul de importante asupra cărora trebuie să ne punem de acord, a menţionat Trump. "Acum depinde cu adevărat de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit", a insistat el. Trump a început interviul pentru Fox News prin a repeta afirmaţia că "a avut întotdeauna o relaţie excelentă cu preşedintele Putin", dar cooperarea dintre Statele Unite şi Rusia a fost imposibilă din cauza anchetei privind interferenţa Rusiei în alegerile din 2016, pe care el o numeşte "o farsă".

Obiectiv neîndeplinit

În drum spre Alaska, Donald Trump îi spusese prezentatorului Brett Baier de la Fox News că obiectivul său pentru discuţiile cu Vladimir Putin este să îl convingă pe preşedintele rus să accepte o încetare a focului. "Când vine vorba despre înţelegeri, este ceea ce am făcut întreaga viaţă - fac înţelegeri. Nu ştii niciodată, nu-ţi place să ai prea multe aşteptări", i-a spus Trump lui Baier într-un interviu înregistrat la bordul Air Force One în drum spre Alaska, care a fost difuzat vineri. "Dar vom merge să aflăm. Mi-ar plăcea să văd o încetare a focului. Nu aş fi încântat dacă nu aş obţine-o, dar toată lumea spune: 'Nu veţi obţine încetarea focului, va avea loc la a doua întâlnire'. Dar nu voi fi fericit cu asta", a mărturisit Trump.

"Nu voi fi fericit dacă voi pleca fără o anumită formă de încetare a focului", a recunoscut Trump. El a spus apoi că a avut ocazia să discute în particular cu Putin, după scurta conferinţă de presă de 12 minute. Putin "a vorbit foarte sincer", a spus Trump despre dorinţa sa de a pune capăt războiului din Ucraina. Trump fusese întrebat dacă el şi Putin au avut un moment de discuţie între patru ochi, iar Trump a răspuns: "Da, am avut. De fapt, după discursurile noastre. El a ţinut un discurs foarte bun, iar eu l-am încheiat. După aceea, am discutat. Imediat după aceea, am discutat foarte sincer. Cred că vrea să vadă că lucrurile se rezolvă", a spus Trump.

Un summit de nota 10

Hannity i-a cerut să evalueze întâlnirea cu Putin pe o scară de la 1 la 10, iar Trump a răspuns că a fost "un 10", deoarece a demonstrat că liderii celor două ţări nucleare pot coopera. "Este bine când două mari puteri se înţeleg", a spus Trump. Hannity a insistat apoi ca Trump să dezvăluie ce i-a spus Putin despre motivul pentru care crede că războiul din Ucraina nu ar fi început dacă Trump ar fi fost preşedinte. Trump a ezitat, dar a declarat că poate spune cu propriile cuvinte că motivul ţine de incompetenţa flagrantă a lui Biden.

Trump a mai declarat că nu va trebui să se gândească la tarife de retorsiune pentru ţările care cumpără petrol rusesc în acest moment, dar s-ar putea să fie nevoit să o facă "în două sau trei săptămâni". "Ei bine, având în vedere ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta. S-ar putea să trebuiască să mă gândesc la asta peste două sau trei săptămâni, dar nu trebuie să ne gândim la asta acum. Cred că întâlnirea a decurs foarte bine", a dat el asigurări, în condiţiile în care China este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc.

Trump a repetat, de asemenea, o afirmaţie neadevărată, demontată de The Guardian în urmă cu şase luni, potrivit căreia SUA ar fi acordat Ucrainei 350 de miliarde de dolari pentru apărare, în timp ce Europa ar fi acordat doar 100 de miliarde de dolari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Spuneți "La mulți ani!" și de Adormirea Maicii Domnului? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰