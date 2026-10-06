Trump spune că SUA sunt dispuse să ajute Rusia după moartea unei femei la un institut de cercetare a ciumei
Președintele american Donald Trump a confirmat, luni, că Statele Unite sunt pregătite să ofere asistență Rusiei după ce o angajată a unui laborator a murit la un institut de cercetare a ciumei în Siberia.
"Îmi pare rău că se confruntă cu așa ceva. Este o boală gravă", a spus Trump.
Vorbind cu jurnaliștii în timp ce pleca de la Casa Albă pentru o deplasare în Nebraska, Trump a descris focarul drept "o mare problemă pentru Rusia", relatează The Independent. Angajata laboratorului se îmbolnăvise și murise în circumstanțe care nu au fost făcute publice, lucru care a determinat autoritățile să plaseze în carantină zeci de persoane.
Deși vestea morții a generat temeri legate de sănătatea publică pe rețelele sociale, autoritățile ruse au insistat luni că situația este sub control.
Trump spune că SUA vor face tot ce pot pentru a ajuta Rusia
Trump a declarat că SUA vor face tot ce pot pentru a ajuta Rusia. Președintele american a spus că îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin o persoană cu care poate colabora, în pofida tensiunilor persistente provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
"Vom ajuta. Pe oricine se confruntă cu o asemenea problemă suntem întotdeauna dispuși să-l ajutăm", a spus Trump.
SUA, îngrijorate că infecția "s-ar putea răspândi rapid"
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni că nu crede că există motive de alarmă, însă SUA urmăresc îndeaproape cazul, fiind conștiente că infecția "s-ar putea răspândi rapid", în pofida carantinei și a celorlalte protocoale de sănătate publică.
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Autoritățile ruse au plasat un spital în carantină și monitorizează persoanele care au intrat în contact cu femeia care a murit și care lucra la institutul de cercetare a ciumei.
Autoritățile au declarat că nu au găsit dovezi potrivit cărora boala acesteia ar fi fost provocată de vreunul dintre agenții patogeni cu care lucra. Cazul a provocat însă îngrijorare în Rusia după ce informații neconfirmate apărute în presă au sugerat că femeia ar fi putut muri de ciumă pneumonică: o formă mai rară, dar severă, a ciumei, care se poate transmite de la o persoană la alta.
O cercetătoare de 28 de ani a murit la un institut de cercetare anti-ciumă
Femeia lucra la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk pentru Siberia și Orientul Îndepărtat, în Irkutsk, în sud-estul Siberiei. Un post de televiziune de stat din Irkutsk a relatat luni că aceasta a murit săptămâna trecută într-un spital din Shelekhov, un oraș aflat în apropiere de Irkutsk.
Spitalul a fost plasat în carantină, a declarat vineri primarul Maxim Modin, astfel că nu mai sunt internați și nici externați pacienți, iar laboratorul unității a suspendat efectuarea analizelor de rutină. Policlinica spitalului a continuat să funcționeze în mod normal, a precizat acesta. Anna Popova, șefa autorității ruse pentru sănătate publică a mers la Irkutsk și s-a întâlnit vineri cu guvernatorul Igor Kobzev și cu alți oficiali.
Kobzev a declarat că toate persoanele care au intrat în contact cu femeia se află sub supraveghere medicală. El nu a precizat despre ce infecție este vorba și a descris cazul drept unul suspect de "infecție deosebit de periculoasă".
Publicația locală independentă Lyudi Baikala, citând surse pe care nu le-a identificat, a relatat că tehniciana de laborator, în vârstă de 28 de ani, a murit din cauza ciumei pneumonice și că mai multe spitale din Irkutsk au fost plasate în carantină.
Întrebat luni despre acest caz, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că publicul și presa ar trebui să urmărească declarațiile oficiale, și nu "zvonurile sau speculațiile".