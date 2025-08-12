Ucraina pare gata să facă un pas în spate în războiul cu Rusia. Zelenski le-a transmis liderilor europeni că ar fi de acord să cedeze Rusiei teritoriile ocupate, dar nimic în plus. Informaţia a fost dezvăluită de cotidianul britanic The Telegraph. Şi pentru prima oară, preşedintele Statelor Unite confirmă - acordul prevede schimbarea graniţelor.

Îngheţarea conflictului pe linia actuală ar însemna că Rusia va controla cea mai mare parte a regiunilor Lugansk, Doneţk, Zaporojie şi Herson, fără ca Ucraina să recunoască oficial pierderea teritoriilor. Altă variantă, propusă de ruşi şi susţinută de Trump, ar fi ca Ucraina să se retragă doar din regiunile Lugansk şi Doneţk şi să le lase Moscovei.

"Vor avea loc schimburi de teritorii. Ştiu asta după discuţiile cu Rusia şi cu toată lumea. Rusia a ocupat o mare parte a Ucrainei, un teritoriu foarte important. O să încercăm să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina", spune Donald Trump, preşedintele SUA.

Strategia Ucrainei este susţinută de liderii europeni

Şase dintre ei, alături de şefii NATO şi ai Uniunii Europene, vor discuta mâine cu Donald Trump într-o teleconferinţă. Separat, preşedintele Nicuşor Dan va participa la o discuţie telefonică a ţărilor care ajută Kievul.

"Pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia", a scris Nicuşor Dan pe X.

"Probabil în primele două minute voi şti exact dacă se poate încheia sau nu un acord. S-ar putea să spun: 'Mult noroc, continuaţi lupta!' sau s-ar putea să spun: 'Putem ajunge la o înţelegere'", spune Donald Trump, presedintele SUA.

Cu trei zile înaintea summitului din Alaska, locul întâlnirii rămâne secret

Trump şi Putin ar putea să se întâlnească în baza militară Elmendorf-Richardson sau la hotel de lux Cook, din capitala Anchorage. Trump a gafat, însă - a uitat că Alaska nu mai este teritoriu rusesc de peste 150 de ani.

"Mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia. Va fi ceva important! Mergem în Rusia!", a declarat Donald Trump, presedintele SUA.

Pe front, lucrurile se înrăutăţesc de la o zi la alta pentru Kiev. În Doneţk, ruşii au reuşit să spargă linia defensivă ucraineană şi au avansat 10 kilometri. Două oraşe mari, Kramatorsk şi Sloviansk, riscă să fie cucerite.

"Cu siguranță, Putin nu pregătește un armistițiu sau sfârșitul războiului. Dimpotrivă, ruşii își redistribuie trupele și forțele în moduri care sugerează pregătiri pentru noi operațiuni ofensive", spune Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Ca să oprească avansul ruşilor, Zelenski a trimis în regiune regimentul Azov, format din cei mai buni militari ucraineni.

