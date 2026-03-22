Donald Trump somează Iranul să redeschidă complet, în 48 de ore, Strâmtoarea Ormuz, prin care trec aproape un sfert din exporturile mondiale de petrol și gaz metan. În paralel, premierul Israelului a chemat țările europene să se implice în război ca să nu fie atacate de rachetele cu rază de patru mii de kilometri ale Teheranului. Apelul a venit după o noapte de foc în Israel. Aproape 200 de oameni au fost răniți în bombardamente iraniene.

După ce au evitat apărarea antiaeriană a Israelului, rachetele iraniene au lovit orașele Dimona și Arad din apropiere de Marea Moartă. Blocuri întregi au fost distruse. Ferestrele și ușile caselor au fost pulverizate de suflul loviturilor. Acoperiți de praf și sânge din cap până în picioare, locatarii au ieșit de sub dărâmături în stare de șoc.

Zeci de apartamente au rămas fără pereți, iar un crater uriaș s-a format la locul impactului. Un grup de oficiali condus de ministrul Apărării a încercat să discute cu supraviețuitorii, dar localnicii i-au alungat furioși.

Ținta iraniană ar fi fost un complex nuclear aflat în apropierea celor două orașe bombardate. Câteva ore mai târziu, rachetele au lovit în Tel Aviv și în centrul Israelului. În nordul țării, un șofer a fost omorât de un proiectil lansat din Liban. Premierul israelian a chemat toate țările Europei la luptă împotriva Iranului.

"Am avertizat de mult: acum au capacitatea să lovească în adâncul Europei. [...] Este timpul ca liderii celorlalte țări să se alăture luptei", a îndemnat premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Trump, ultimatum pentru Iran

Donald Trump a mers și mai departe.

"Dacă Iranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore, Statele Unite ale Americii le vor distruge complet centralele electrice, începând cu cea mai mare!", a avertizat președintele SUA.

Președintele parlamentului de la Teheran a amenințat imediat că armata iraniană va distruge infrastructura energetică și stațiile pentru desalinizarea apei din țările arabe aliate cu americanii.

