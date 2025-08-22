Marşul către pace al lui Donald Trump pare că bate pasul pe loc, după ce liderul de la Casa Albă a anunţat că-i va lăsa pe ruşi şi ucraineni să organizeze singuri întâlnirea Putin-Zelenski. Liderul american a anunţat că va adopta o altă tactică în relaţia cu Kremlinul, dacă eforturile sale de pace nu vor da rezultat. Între timp, europenii iau în calcul să trimită trupe de menţinere a păcii sub comandament american, după încheierea războiului. Propunerea l-ar putea face pe Vladimir Putin să se ridice de la masa negocierilor.

La nici o săptămână după ce l-a primit pe Vladimir Putin cu aplauze la întâlnirea istorică din Alaska, Donald Trump pare să-şi fi pierdut din nou răbdarea cu liderul de la Kremlin. Surse de la Casa Albă spun că liderul american ia în calcul să nu mai încerce să aducă cele două tabere la aceeaşi masă, ba chiar le-a dat un ultimatum de două săptămâni.

"O să vedem dacă Putin şi Zelenski pot să lucreze împreună, sunt ca uleiul şi oţetul. Nu se înţeleg, din motive evidente, dar o să vedem dacă va fi nevoie sau nu să fiu prezent, aş prefera să nu. Aş vrea ca ei să aibă o întâlnire şi să discute. Între timp, continuă să se lupte şi să omoare oameni" a spus preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

Trump declară pentru prima dată că Rusia este un stat invadator

Apoi, printr-un mesaj pe reţele sociale, Trump a încercat să sugereze că Ucraina ar trebui să atace adânc în interiorul Rusiei, dacă vrea să câştige războiul şi l-a acuzat pe predecesorul său, Joe Biden că nu a permis asta timp de trei ani. În acelaşi mesaj, Trump se referă pentru prima dată la Rusia ca stat invadator.

"Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei. Ne aşteaptă vremuri interesante!" a scris Donald Trump.

Garanţiile de securitate, discutate de oficialii militari europeni

Oficiali militari europeni şi americani continuă să discute garanţiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi. Una dintre ultimele opţiuni analizate, ar fi aceea ca în cazul în care Statele Unite nu trimit soldaţi pentru menţinerea păcii, atunci să preia comanda forţelor europene din Ucraina.

Tot americanii ar putea trimite mai multe sisteme de apărare aeriană. Toate aceste planuri au fost discutate azi la Kiev de Zelenski cu scretarul general al NATO, aflat într-o vizită surpriză.

"Lucrăm împreună, Ucraina, europenii, Statele Unite, ca să ne asigurăm că garanţiile de securitate sunt la un asemenea nivel încât Vladimir Vladimirovich Putin, aflat la Moscova, nu va mai încerca vreodată să atace Ucraina" a spus secretarul general al NATO, Mark Rutte.

"Când Rusia ridică problema garanţiilor de securitate, chiar nu ştiu cine îi ameninţă. Ei ne-au atacat, ei sunt pe pământul nostru. Nu înţeleg de ce garanţii de securitate are nevoie agresorul. Garanţii pentru ce?" a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Ilie Bolojan spune că soldaţii români nu vor merge în Ucraina

În exclusivitate pentru Observator, premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că soldaţii români nu vor merge în Ucraina, dar vom pune la dispoziţie bazele militare pentru aliaţi. Declaraţia sa a fost rapid preluată de presa din Rusia.

"România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat: nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe din partea României pe teritoriul Ucrainei" a spus Ilie Bolojan, premierul României.

Având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statele Unite ale Americii, ale celorlalți aliați. Și astăzi de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliția aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră.

Ruşii nu vor să cedeze regiunile Doneţk şi Lugansk

Pentru ruşi trupele străine sunt o linie roşie, la fel cum e aderarea Ucrainei la NATO sau renunţarea la teritoriile pe care le controlează. Mai mult, Lavrov lasă să se înţeleagă că îl au pe Donald Trump de partea lor.

"Sunt câteva principii pe care Washingtonul crede că trebuie să fie acceptate, printre care se numără neaderarea Ucrainei la NATO, discuţii teritoriale. Zelenski a spus 'nu' la toate" a spus Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru agenţia Reuters, că Putin nu va opri războiul dacă Ucraina nu îi cedează regiunile Doneţk şi Lugansk.

"Dacă intrăm în această capcană, în care punem presiune pe Ucraina şi pe ceea ce ei sunt dispuşi să cedeze, o să vedem asta din nou, pentru că invazia ar da roade" a spus Kaja Kallas, şefa diplomaţiei europene.

Rusia atacă Ucraina iar Orban se plânge lui Trump

Pe front, cel mai nou atac al Kievului a vizat direct imperiul petrolier al lui Vladimir Putin. O dronă a lovit conducta Drujba, din regiunea Bryansk. Atacurile repetate asupra rafinriilor şi conductelor ruse încep să dea roade. La benzinăriile din Rusia s-au format cozi kilometrice la pompă, iar combustibilul poate fi cumărat doar într-o anumită cantitate. Asaltul face şi victime colaterale, şi fluxul către Europa a fost întrerupt.

Premierul Viktor Orban s-a plâns şi lui Trump care s-a declarat foarte supărat de atacul ucrainenilor.

