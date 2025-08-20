Antena Meniu Search
Trump vrea "să ajungă în Rai" şi cred că un acord de pace între Ucraina şi Rusia l-ar ajuta

Donald Trump a declarat că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta să ajungă în Rai, glumind în legătură cu faptul că şansele sale de a ajunge acolo sunt în prezent scăzute, relatează AFP, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 07:23
Preşedintele american, în vârstă de 79 de ani, a sugerat anterior că doreşte să pună capăt războiului din Ucraina pentru a obţine Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că îl merită.

Trump: "Vreau să ajung în Rai, dacă e posibil"

Dar la o zi după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni au vizitat Casa Albă pentru a găsi o soluţie la conflictul cu Rusia, el a dezvăluit marţi că are şi motive mai puţin prozaice. "Vreau să încerc să ajung în Rai dacă este posibil", a declarat el pentru "Fox & Friends", o emisiune difuzată de Fox News, canal preferat de conservatorii americani.

Miliardarul republican a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul anilor şi este primul preşedinte american condamnat penal pentru plăţi disimulate către o vedetă de filme pentru adulţi. El a adoptat un ton din ce în ce mai mistic după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat anul trecut. La învestirea sa din ianuarie, Trump a susţinut că a fost "salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreaţă".

razboi ucraina rusia ucraina donald trump rai sua statele unite
