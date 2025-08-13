În fiecare an, în Turcia se irosesc peste 23 de milioane de tone de alimente, arată un raport al Fundației Turce pentru Prevenirea Risipei Alimentare (TİSVA). Aproximativ 35% din fructe și legume nu ajung niciodată pe masa consumatorilor, fiind pierdute pe parcursul lanțului de aprovizionare. Pentru a reduce această risipă uriașă, autoritățile propun înlocuirea sistemului "all inclusive" din hoteluri cu meniuri à la carte.

Turcia ar putea renunța la regimul "all inclusive" din hoteluri. Cu ce ar putea fi înlocuit - Shutterstock / poză ilustrativă

Una dintre sursele majore de risipă este așa-numitul "mic dejun mixt" devenit extrem de popular în ultimii ani. Ramazan Bingöl, membru al Consiliului Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare și președinte al Asociației Tuturor Restaurantelor și Turismului (TÜRES), spune că 50% din produsele aduse la aceste mese sunt aruncate, potrivit Sabah.

"Trei sau patru oameni s-ar sătura fără probleme cu un mic dejun pentru două persoane, dar multe localuri obligă clienții să comande în funcție de numărul de persoane. Farfuriile se umplu, multe alimente nu sunt atinse și ajung direct la gunoi", a declarat Bingöl.

Cum ar putea fi înlocuite bufetele "all inclusive"

Bingöl critică și oferetele "all inclusive" din hoteluri, unde oamenii iau din abundență, atrași de varietatea de mâncare pusă la dispoziție, dar nu consumă tot. "Se aruncă milioane de lire turcești în fiecare sezon. Dacă vrem să combatem inflația alimentară, primul pas este să prevenim risipa", subliniază acesta.

Consiliul pregătește un raport detaliat care va fi prezentat președintelui Turciei în următoarele două luni. Printre propuneri se numără trecerea hotelurilor la sistemul à la carte și interzicerea obligării clienților să comande un număr de porții egal cu cel al persoanelor de la masă. În cazul în care un restaurant nu respectă această regulă, clienții ar putea sesiza Ministerul Comerțului, iar localul ar primi amendă.

Un alt capitol alarmant este pierderea a 12 milioane de pâini în fiecare zi în Turcia, adică peste 4,38 miliarde de pâini anual. "Grâul, munca fermierilor și a brutarilor sunt aruncate la gunoi, în timp ce schimbările climatice îngreunează agricultura, iar omenirea se confruntă cu riscul foametei globale", atrage atenția Bingöl. El propune limitarea pâinii oferite gratuit în restaurante, cu posibilitatea de suplimentare la cerere.

